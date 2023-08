„În această noapte (n.r. – joi spre vineri), Forțele Armate ale Ucrainei, folosind două bărci fără echipaj, au încercat să atace baza navală Novorossiisk. În cursul respingerii atacului, bărci fără echipaj au fost detectate vizual și distruse de focul armelor de pe navele rusești care erau de pază”, a transmis Ministerul rus al Apărării.

Atacul a determinat ca în portul Novorossiisk să fie oprite temporar toate mișcările navelor, potrivit Consorțiului Caspian Pipeline, care operează un terminal petrolier acolo, relatează Reuters.

Consorțiul a precizat că instalațiile sale nu au fost avariate, iar încărcările de petrol au continuat pe petrolierele care erau deja ancorate.

Utilizatorii de rețele sociale din Rusia au raportat că au auzit explozii și focuri de armă în apropiere de Novorossiisk vineri dimineață.

Residents of Novorossiysk (Krasnodar Territory, Russian Federation) report explosions.

several surface UAVs of the Armed Forces of Ukraine were destroyed in the Myskhako region of Novorossiysk. pic.twitter.com/NNOBWk0ysc