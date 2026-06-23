Noul serviciu devine astfel cea de-a 45-a componentă lingvistică a BBC World Service, marcând o revenire simbolică în spațiul publicistic de limbă română, unde trustul britanic a mai activat între anii 1939 și 2008.

Unde poate fi urmărit conținutul BBC News România?

Publicul poate accesa platforma oficială direct pe site-ul oficial, dar și pe rețelele sociale unde conținutul a fost adaptat pentru formate rapide, vizuale și ușor de parcurs:

  • Site oficial: bbc.com/romania
  • Social Media: Pagini dedicate pe Facebook și Instagram.
  • În curând: Canalele de YouTube și TikTok vor fi lansate în a doua parte a acestui an.

„Lansăm BBC News România pentru a aduce ceea ce este mai bun din jurnalismul de încredere al BBC-ului, precum și reportaje originale, pentru audiențele vorbitoare de limbă română din România, Moldova și din restul lumii”, a declarat Fiona Crack, directorul global BBC News.

Tehnologie AI cu supervizare umană strictă

O noutate absolută în fluxul de lucru al noii redacții este utilizarea responsabilă a tehnologiilor de traducere bazate pe Inteligență Artificială (AI). Pentru a asigura un volum mare de analize globale în timp util, materialele internaționale sunt selectate și adaptate cu ajutorul AI.

Totuși, reprezentanții BBC garantează că există întotdeauna o supraveghere umană din partea jurnaliștilor, iar materialele care folosesc această tehnologie vor fi etichetate clar pentru public. Pe lângă traduceri, echipa dedicată va produce și reportaje originale din regiune. Coordonarea de la București este asigurată de jurnalistul Mircea Barbu, producător BBC News care acoperă evenimentele din această zonă a Europei de ani de zile.

Ce subiecte de impact și investigații găsești la lansare

Pentru debutul platformei, BBC News România a pregătit o serie de materiale puternice, de la anchete de securitate cibernetică locală, până la povești uluitoare de război:

  • Atacul cibernetic asupra spitalelor din România: O investigație realizată de Joe Tidy (reporter specializat în securitate cibernetică) arată cum au fost atacate 100 de spitale românești cu software de tip ransomware și cum au reușit autoritățile să blocheze extinderea crizei.
  • Problema urșilor bruni: O analiză profundă despre cum țara noastră, care adăpostește cea mai mare populație de urși din Europa, încearcă să gestioneze criza urșilor bruni în contextul planurilor de eliminare a unora dintre ei.
  • Supraviețuire prin Harry Potter: Povestea emoționantă a unui prizonier ucrainean care a rezistat în captivitatea din Rusia memorând și repovestind colegilor de celulă volumele celebrei serii de cărți.
  • Capcanele donatorilor ilegali de spermă: Un semnal de alarmă privind riscurile la care se expun femeile din întreaga lume care cad pradă înșelăciunilor de pe piața neagră.
  • Fotbalul ca salvare: Un reportaj despre fetele din India pentru care Cupa Mondială și sportul reprezintă singurul bilet de evadare din fața căsătoriilor forțate.
  • Pop-culture: De ce cântă Olivia Rodrigo, proaspăt logodită, despre inimi frânte.

Noul serviciu online completează prezența deja existentă a trustului britanic în regiune, unde canalele TV pay-per-view (BBC News, BBC Earth și BBC First în România; BBC News și BBC First în Republica Moldova) sunt distribuite prin intermediul BBC Studios. Cu o audiență săptămânală globală de 450 de milioane de oameni, BBC rămâne, conform sondajelor internaționale, cel mai credibil și independent furnizor de știri din lume.

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