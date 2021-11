„Vorbim despre o boală care implică sănătatea publică. Din punctul meu de vedere, în acest moment, orice afecțiune care are risc contagios, care afectează inclusiv populația vaccinată, nu ar trebui să se plătească. Bolnavul din România are dreptul la sănătate, are acest drept asigurat de către stat”, a spus Beatrice Mahler.

„Așa cum pacientul cu tuberculoză are dreptul la tratament gratuit, pacientul cu HIV are tratamentul gratuit, și pacientul cu COVID, din punctul meu de vedere, ar trebui să aibă dreptul la tratament gratuit”, a adăugat Mahler.

Afirmațiile doctorului vin în contextul în care propunerea ca nevaccinații să își plătească tratamentul Covid a fost făcută în Comisia de Sănătate, iar ideea a fost expusă de Nelu Tătaru, fost ministru al sănătății.

În schimb, deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat că social-democrații nu sunt de acord cu propunerea PNL. „Este exclus! Și vă spun lucrul acesta pentru că este exclus şi din punct de vedere medical, pentru că ar accentua şi mai mult problemele de prezentare în spital, tardivă, a celor care sunt infectaţi. Noi vrem să îi încurajăm să se prezinte cât mai repede, şi asta era evident o barieră”, a explicat Rafila.

