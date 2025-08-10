Transport de urgență cu elicopterul SMURD

Echipajul medical de urgență, coordonat de prof. dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU-SMURD Iași, a preluat copilul aflat în stare critică și l-a plasat într-un incubator special. Micuța a fost transportată cu elicopterul SMURD la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde urma să fie supusă unei intervenții chirurgicale vitale.

„Ea e micuța născută aseară, prematur, la 22.23, la Spitalul Rădăuți, dintr-o sarcină gemelară, pe care am adus-o azi la Iași, în incubator, la Spitalul Sfânta Maria, pentru a fi operată pentru atrezie parțială de esofag, ceea ce nu îi dădea posibilitatea să se alimenteze”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu.

Malformația care nu permite alimentarea

Atrezia esofagiană este o afecțiune congenitală rară în care esofagul nu este complet dezvoltat, ceea ce împiedică trecerea alimentelor către stomac. În lipsa unei intervenții chirurgicale rapide, bebelușii cu această problemă nu pot supraviețui.

Medicii de la Iași au pregătit sala de operație imediat după sosirea elicopterului, pentru a-i oferi fetiței cea mai bună șansă la viață.

