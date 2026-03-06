Diferențele de preț apar inclusiv în cazul unor produse standard, disponibile pe scară largă în comerțul electronic, fără specificații tehnice speciale care să justifice un cost suplimentar consistent.

Patroana a lucrat în trecut la o agenție de turism

Alina Tocilă avea 23 de ani atunci când a înființat, la începutul anului 2020, prima sa companie, Yul Euro Trade SRL, din municipiul Constanța.

Alina Tocilă

Înainte să intre în afaceri, Tocilă a lucrat aproape un an ca agent pentru o firmă de turism, potrivit profilului său de Facebook.

Aceasta a menționat în dreptul experienței că a activat doar ca voluntar.

Becuri vândute la prețuri de aproape șapte ori mai mari

Fără niciun angajat înregistrat vreodată, firma tinerei antreprenoare a fost unul dintre furnizorii Unității Militare 02146 din Mangalia pentru produse electrocasnice.

Printre acestea, se numără becul led E27 de 15W (wați) furnizat garnizoanei la sfârșitul lunii mai 2025. Pentru 200 de astfel de produse, militarii au plătit pentru fiecare câte 36,5 lei fără TVA, conform informațiilor prezente pe SEAP.

Facsimil achiziție bec led E27 15W

Pe piața actuală, becurile cu aceleaşi specificații tehnice pot fi cumpărate la prețuri între 5,6 și 8,3 lei/bucata, potrivit mai multor platforme comerciale consultate.

Același produs cu caracteristici similare poate fi găsit pe piață la un preț de aproape șapte ori mai mic

Mai mult, același tip de produs, dar cu o putere inferioară de 12W, a fost furnizat unității din Mangalia pentru prețul de 28,5 lei/bucata.

Facsimil achiziție bec E27 12W

Tarifele din piață pentru becul E27 12W se situează în între 6,9 și 10,2 lei, ceea ce înseamnă o diferență de 3-4 ori mai mică, decât prețul practicat de compania Yul Euro Trade SRL.

Becul regăsit la prețul de 9,2 lei (11,14 lei inclusiv TVA)

Asemenea acestor becuri și alte produse livrate de firma Alinei Tocilă au fost identificate la prețuri mult peste cele regăsite azi pe site-urile comerciale.

Peste 250.000 de lei au ajuns în conturile Yul Euro Trade SRL din partea garnizoanei din Mangalia, în perioada 2024-2025.

Spațiu de 5 metri pătrați, acasă la părinții patroanei

Situată pe strada Constantin Sandu-Aldea, într-un cartier mărginaș al Constanței, locuința trecută drept sediul firmei Yul Euro Trade SRL nu are niciun semn care să indice că acolo funcționează o companie.

Nu este vizibilă nicio plăcuță sau inscripție, nimic care să sugereze că în interiorul acelui imobil s-ar desfășura vreo activitate economică.

Locuința trecută drept sediul firmei Yul Euro Trade SRL

Conform contractului de comodat, imobilul aparține părinților Alinei Tocilă care i-au oferit gratuit 5 metri pătrați din spațiu pe o perioadă nelimitată.

Contractul de comodat încheiat de Alina Tocilă cu părinții săi pentru 5 mp, facsimil

Contactată pentru un punct de vedere, Alina Tocilă nu a răspuns întrebările reporterului până la publicarea acestui material.

MApN: Solicitarea d-voastră va primi răspuns în termenele prevăzute de lege

Am solicitat Ministerului Apărării explicații privind diferențele de preț practicate de Yul Euro Trade SRL, semnificativ mai mari decât cele din piață, în contractele cu garnizoana din Mangalia.

Instituția a înregistrat cererea și a precizat că va răspunde în termenele prevăzute de Legea nr. 544/2001, deși solicitarea viza un punct de vedere, nu obținerea unor informații de interes public.

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră, formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă comunicăm că aceasta a fost înregistrată la Direcția informare și relații publice a Ministerului Apărării Naționale și va primi răspuns în termenele prevăzute de lege”, au transmis reprezentanții ministerului.

Aceleași întrebări au fost adresate și ministrului apărării, Radu Miruță, însă până în prezent oficialul Guvernului Bolojan nu a oferit un răspuns.

