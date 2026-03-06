Diferențele de preț apar inclusiv în cazul unor produse standard, disponibile pe scară largă în comerțul electronic, fără specificații tehnice speciale care să justifice un cost suplimentar consistent.

Patroana a lucrat în trecut la o agenție de turism

Alina Tocilă avea 23 de ani atunci când a înființat, la începutul anului 2020, prima sa companie, Yul Euro Trade SRL, din municipiul Constanța. 

O tanara bruneta in geaca de blugi
Alina Tocilă

Înainte să intre în afaceri, Tocilă a lucrat aproape un an ca agent pentru o firmă de turism, potrivit profilului său de Facebook. 

Aceasta a menționat în dreptul experienței că a activat doar ca voluntar. 

Becuri vândute la prețuri de aproape șapte ori mai mari 

Fără niciun angajat înregistrat vreodată, firma tinerei antreprenoare a fost unul dintre furnizorii Unității Militare 02146 din Mangalia pentru produse electrocasnice. 

Printre acestea, se numără becul led E27 de 15W (wați) furnizat garnizoanei la sfârșitul lunii mai 2025. Pentru 200 de astfel de produse, militarii au plătit pentru fiecare câte 36,5 lei fără TVA, conform informațiilor prezente pe SEAP. 

Becuri la suprapreț pentru Armată: o fostă agentă de turism, în spatele contractelor cu o unitate militară din Mangalia, în plin război la graniță
Facsimil achiziție bec led E27 15W

Pe piața actuală, becurile cu aceleaşi specificații tehnice pot fi cumpărate la prețuri între 5,6 și 8,3 lei/bucata, potrivit mai multor platforme comerciale consultate. 

Becuri la suprapreț pentru Armată: o fostă agentă de turism, în spatele contractelor cu o unitate militară din Mangalia, în plin război la graniță
Același produs cu caracteristici similare poate fi găsit pe piață la un preț de aproape șapte ori mai mic

Mai mult, același tip de produs, dar cu o putere inferioară de 12W, a fost furnizat unității din Mangalia pentru prețul de 28,5 lei/bucata

Becuri la suprapreț pentru Armată: o fostă agentă de turism, în spatele contractelor cu o unitate militară din Mangalia, în plin război la graniță
Facsimil achiziție bec E27 12W

Tarifele din piață pentru becul E27 12W se situează în între 6,9 și 10,2 lei, ceea ce înseamnă o diferență de 3-4 ori mai mică, decât prețul practicat de compania Yul Euro Trade SRL.  

Becuri la suprapreț pentru Armată: o fostă agentă de turism, în spatele contractelor cu o unitate militară din Mangalia, în plin război la graniță
Becul regăsit la prețul de 9,2 lei (11,14 lei inclusiv TVA)

Asemenea acestor becuri și alte produse livrate de firma Alinei Tocilă au fost identificate la prețuri mult peste cele regăsite azi pe site-urile comerciale. 

Peste 250.000 de lei au ajuns în conturile Yul Euro Trade SRL din partea garnizoanei din Mangalia, în perioada 2024-2025. 

Spațiu de 5 metri pătrați, acasă la părinții patroanei

Situată pe strada Constantin Sandu-Aldea, într-un cartier mărginaș al Constanței, locuința trecută drept sediul firmei Yul Euro Trade SRL nu are niciun semn care să indice că acolo funcționează o companie. 

Nu este vizibilă nicio plăcuță sau inscripție, nimic care să sugereze că în interiorul acelui imobil s-ar desfășura vreo activitate economică.

Becuri la suprapreț pentru Armată: o fostă agentă de turism, în spatele contractelor cu o unitate militară din Mangalia, în plin război la graniță
Locuința trecută drept sediul firmei Yul Euro Trade SRL

Conform contractului de comodat, imobilul aparține părinților Alinei Tocilă care i-au oferit gratuit 5 metri pătrați din spațiu pe o perioadă nelimitată.

Becuri la suprapreț pentru Armată: o fostă agentă de turism, în spatele contractelor cu o unitate militară din Mangalia, în plin război la graniță
Contractul de comodat încheiat de Alina Tocilă cu părinții săi pentru 5 mp, facsimil

Contactată pentru un punct de vedere, Alina Tocilă nu a răspuns întrebările reporterului până la publicarea acestui material.

MApN: Solicitarea d-voastră va primi răspuns în termenele prevăzute de lege

Am solicitat Ministerului Apărării explicații privind diferențele de preț practicate de Yul Euro Trade SRL, semnificativ mai mari decât cele din piață, în contractele cu garnizoana din Mangalia.

Instituția a înregistrat cererea și a precizat că va răspunde în termenele prevăzute de Legea nr. 544/2001, deși solicitarea viza un punct de vedere, nu obținerea unor informații de interes public.

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră, formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă comunicăm că aceasta a fost înregistrată la Direcția informare și relații publice a Ministerului Apărării Naționale și va primi răspuns în termenele prevăzute de lege”, au transmis reprezentanții ministerului.

Aceleași întrebări au fost adresate și ministrului apărării, Radu Miruță, însă până în prezent oficialul Guvernului Bolojan nu a oferit un răspuns.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un tânăr din București s-a visat artist și a început să mâzgălească un bloc din Piața Romană, iar polițiștii locali nu i-au apreciat deloc spiritul artistic și l-au pus să șteargă

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă acum Radu Mazăre, după ce s-a mutat definitiv în Madagascar, într-un adevărat paradis. Fostul primar a schimbat totul pe insulă: a renovat o școală, are peste 60 de angajați, îi educă pe malgași și a plantat mii de copaci
Viva.ro
Cum arată și cu ce se ocupă acum Radu Mazăre, după ce s-a mutat definitiv în Madagascar, într-un adevărat paradis. Fostul primar a schimbat totul pe insulă: a renovat o școală, are peste 60 de angajați, îi educă pe malgași și a plantat mii de copaci
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
Elle.ro
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
gsp
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
GSP.RO
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Parteneri
BOLOJAN a pus piciorul în prag! Singura veste bună primită de români în 2026, ÎN SFÂRȘIT!
Libertateapentrufemei.ro
BOLOJAN a pus piciorul în prag! Singura veste bună primită de români în 2026, ÎN SFÂRȘIT!
EA este CEA MAI FERICITĂ ZODIE în 2026! 🥰 Dacă ești în zodia asta, FELICITĂRI! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! 👇
Avantaje.ro
EA este CEA MAI FERICITĂ ZODIE în 2026! 🥰 Dacă ești în zodia asta, FELICITĂRI! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! 👇
De la puștoaica remarcată la „Românii au talent”, la marea câștigătoare Eurovision 2026: parcursul uimitor al Alexandrei Căpitănescu, tânăra care a bifat toate marile show-uri de talente din România
Tvmania.ro
De la puștoaica remarcată la „Românii au talent”, la marea câștigătoare Eurovision 2026: parcursul uimitor al Alexandrei Căpitănescu, tânăra care a bifat toate marile show-uri de talente din România

Alte știri

„Scrollingul devine un fel de păcănele”. Copiii crescuți cu tehnologia dezvoltă simptome similare dependenței, avertizează specialiștii
Știri România 09:50
„Scrollingul devine un fel de păcănele”. Copiii crescuți cu tehnologia dezvoltă simptome similare dependenței, avertizează specialiștii
Prețul carburanților a crescut vineri, 6 martie. Cât costă un litru de benzină și motorină în marile orașe din țară
Știri România 08:33
Prețul carburanților a crescut vineri, 6 martie. Cât costă un litru de benzină și motorină în marile orașe din țară
Parteneri
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Adevarul.ro
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Decizie istorică a justiției în cea mai mare enigmă a Revoluției. Cine a ascuns adevărul despre tragedia aviatică din 1989
Fanatik.ro
Decizie istorică a justiției în cea mai mare enigmă a Revoluției. Cine a ascuns adevărul despre tragedia aviatică din 1989
Dolar, obligatiuni sau aur? Care este cel mai sigur activ in 2026 si de ce conteaza razboiul din Iran
Financiarul.ro
Dolar, obligatiuni sau aur? Care este cel mai sigur activ in 2026 si de ce conteaza razboiul din Iran
Superliga.ro (P)
Schimbarea antrenorului, între inspirație și eșec
Schimbarea antrenorului, între inspirație și eșec
„Înapoi la primii pași”, episodul 4: Țicu, de la calvar la „renaștere”
„Înapoi la primii pași”, episodul 4: Țicu, de la calvar la „renaștere”
Parteneri
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Elle.ro
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Decizia luată de Bianca Drăgușanu în privința apartamentului din Dubai: „Poate să treacă bombele pe la urechile mele, că nu mă sperie nimic”
Stiri Mondene 09:51
Decizia luată de Bianca Drăgușanu în privința apartamentului din Dubai: „Poate să treacă bombele pe la urechile mele, că nu mă sperie nimic”
Primele imagini de pe patul de spital cu actorul Cosmin Seleși: „Urmărim cum evoluează lucrurile”
Stiri Mondene 09:25
Primele imagini de pe patul de spital cu actorul Cosmin Seleși: „Urmărim cum evoluează lucrurile”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Și-a ucis fratele și i-a aruncat trupul în râu. Crimă descoperită după două luni la Brașov
ObservatorNews.ro
Și-a ucis fratele și i-a aruncat trupul în râu. Crimă descoperită după două luni la Brașov
Din rău în mai rău! Știrea gravă a zilei a căzut ca un trăsnet! LEGENDARA cântăreață, mamă a doi copii, ARESTATĂ sub acuzații grave! Ce a pățit după ce afost dusă la secție...
Libertateapentrufemei.ro
Din rău în mai rău! Știrea gravă a zilei a căzut ca un trăsnet! LEGENDARA cântăreață, mamă a doi copii, ARESTATĂ sub acuzații grave! Ce a pățit după ce afost dusă la secție...
Parteneri
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
GSP.ro
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
Mediafax.ro
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Costi Bălășoiu, un consilier local din Argeș, a fost găsit fără viață în locuința sa. Lângă el se afla o armă și un bilet
KanalD.ro
Costi Bălășoiu, un consilier local din Argeș, a fost găsit fără viață în locuința sa. Lângă el se afla o armă și un bilet

Politic

Nicușor Dan promite că prețurile carburanților nu se vor majora din cauza accizelor: „Nu se pune problema să se intervină în plus”
Politică 05 mart.
Nicușor Dan promite că prețurile carburanților nu se vor majora din cauza accizelor: „Nu se pune problema să se intervină în plus”
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
Politică 05 mart.
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Fără golurile lui, Dinamo tremura pentru un loc de play-off! Cine e fotbalistul lui Kopic care a înscris numai decisiv
Fanatik.ro
Fără golurile lui, Dinamo tremura pentru un loc de play-off! Cine e fotbalistul lui Kopic care a înscris numai decisiv
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului