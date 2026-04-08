Cine este APIA și de ce contează datele sale

APIA, adică Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România, este una dintre principalele organizații ale industriei auto locale. Asociația spune că prelucrează în detaliu datele DGPCI și că a dezvoltat propria platformă de analiză a pieței auto, CarS, unde sunt urmărite atât înmatriculările de mașini noi, cât și cele second-hand.

Asta face ca rapoartele APIA să fie utile nu doar pentru industrie, ci și pentru a înțelege mai clar ce cumpără, de fapt, românii de la o lună la alta.

Primele luni din 2026, Q1, au început slab, dar martie a schimbat ritmul

Ianuarie a fost o lună grea pentru piața mașinilor noi. APIA arată că înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 33,3% față de ianuarie 2025, până la 7.882 unități. În februarie, scăderea a rămas puternică, de 24,4%, la 8.903 unități. Abia în martie piața a revenit pe plus, cu 10.273 de autoturisme noi înmatriculate și o creștere de 4,9% față de aceeași lună a anului trecut.

Pe ansamblul primului trimestru, piața încă este sub anul trecut. Raportul APIA pentru martie arată că totalul pe 2026 a ajuns la 26.947 de autoturisme, cu 19% sub nivelul din aceeași perioadă din 2025.

SUV-ul rămâne alegerea principală

Dacă există o preferință clară și constantă, aceea este pentru SUV. În ianuarie, acest segment avea o cotă de piață de 60,5%, în februarie a rămas la 59,7%, iar în martie a urcat la 62,9%, rămânând de departe cea mai importantă clasă din piață. În comparație, Clasa C a avut în martie o cotă de 19,5%, iar Clasa B doar 11,3%.

Dacia rămâne lider, dar topul modelelor spune mai multe despre piață

La nivel de mărci, Dacia a rămas pe primul loc în toate cele trei luni analizate de APIA. În ianuarie a avut 1.442 de unități, în februarie 1.685, iar în martie 1.856. În spate s-au aflat, în funcție de lună, Toyota, Skoda, Volkswagen și, în martie, Nissan cu o creștere puternică.

În topul modelelor, Dacia Duster a rămas constant lider, cu 648 de unități în ianuarie, 535 în februarie și 642 în martie. Dar una dintre cele mai interesante apariții din datele APIA este Bigster: 516 unități în februarie și 557 în martie, suficient cât să intre imediat între cele mai importante modele noi din piață. Alături de ele, Skoda Octavia și Toyota Corolla continuă să fie printre cele mai constante nume din top.

Benzina și dieselul pierd teren, iar electricele au devenit majoritare

Aici apare schimbarea cea mai importantă. În ianuarie, APIA arăta că motorizările pe benzină ajunseseră la 22,4% din piață, iar dieselul la doar 6,3%. În februarie, benzina a urcat la 24,4%, iar motorina la 8%. În martie, benzina a ajuns la 29%, iar dieselul la 6%. Chiar și așa, împreună, cele două au rămas sub zona motorizărilor electrificate.

Potrivit APIA, autoturismele „electrificate” — adică mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid și electrice — au avut o cotă de piață de 71,2% în ianuarie, 67,4% în februarie și 65% în martie. Chiar dacă procentul a mai coborât față de începutul anului, vorbim în continuare despre segmentul dominant al pieței auto din România.

Tesla, BYD și Toyota arată noua direcție

La electrice, Tesla Model Y a fost liderul clar în fiecare lună analizată de APIA. În ianuarie a avut 143 de unități, în februarie 278, iar în martie 355. În paralel, BYD a crescut rapid, iar modelul Dolphin Surf a ajuns imediat între cele mai bine vândute electrice. Dacia Spring, care anul trecut domina clar această zonă, a pierdut puternic teren: de la 625 de unități în ianuarie 2025 la doar 64 în ianuarie 2026 și 195 unități pe tot trimestrul.

La full-hybrid, Toyota rămâne reperul principal, cu Corolla și Yaris Cross în prim-plan, dar Dacia Bigster a intrat rapid și aici în top, semn că românii răspund bine la combinația dintre SUV și electrificare. În zona plug-in hybrid, apariția BYD Seal U și Chery Tiggo 8 în topurile APIA arată că mărcile chineze încep să conteze tot mai mult și pe piața românească.

Ce arată, de fapt, aceste date

Datele APIA sugerează că piața auto din România nu mai este definită doar de întrebarea „benzină sau diesel”. În 2026, discuția s-a mutat clar spre SUV-uri, hibride și, într-o măsură tot mai mare, electrice. Iar schimbarea nu mai este una marginală, ci una vizibilă în cifre lunare.

Pentru moment, românii par să prefere formula care combină familiarul cu noul: mașini mai înalte, mai practice și, din ce în ce mai des, cu un anumit grad de electrificare. APIA o spune direct în comunicatele sale: segmentul electrificat a devenit cel mai important din piața românească, peste benzina și dieselul luate împreună.

USR, partidul lui Dominic Fritz, s-a dezis de Nicușor Dan: Dezamăgitor și stupid. PSD are legătură cu numirile la DNA, DIICOT și Parchetul General
Cutremurător! Mesajul de fix 25 de cuvinte care va sta scris pe cavoul lui Mircea Lucescu! A fost ales expres chiar de marele antrenor, iar semnificație e pur și simplu zdrobitoare: "Bogăție...”
Viva.ro
Cutremurător! Mesajul de fix 25 de cuvinte care va sta scris pe cavoul lui Mircea Lucescu! A fost ales expres chiar de marele antrenor, iar semnificație e pur și simplu zdrobitoare: "Bogăție...”
Gestul făcut de Răzvan Lucescu, la priveghiul tatălui său, i-a emoționat pe toți cei prezenți pe Arena Națională. Susținut de soție, și cu privirea ațintită spre sicriul părintelui său, fiul lui Mircea Lucescu n-a mai rezistat... Imaginile spun totul / Foto
Unica.ro
Gestul făcut de Răzvan Lucescu, la priveghiul tatălui său, i-a emoționat pe toți cei prezenți pe Arena Națională. Susținut de soție, și cu privirea ațintită spre sicriul părintelui său, fiul lui Mircea Lucescu n-a mai rezistat... Imaginile spun totul / Foto
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
GSP.RO
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
GSP.RO
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
Ultima oră! Tudor Chirilă, reacție tulburătoare după moartea lui Mircea Lucescu. A scris un adevăr greu, apăsător: “A murit practic în vestiar”. Val de reacții după mesajul lui
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă, reacție tulburătoare după moartea lui Mircea Lucescu. A scris un adevăr greu, apăsător: “A murit practic în vestiar”. Val de reacții după mesajul lui
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Avantaje.ro
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
S-a măritat în secret Corina Caragea? După 10 ani de relație, vedeta rupe tăcerea! Ce a dezvăluit despre viața ei personală
Tvmania.ro
S-a măritat în secret Corina Caragea? După 10 ani de relație, vedeta rupe tăcerea! Ce a dezvăluit despre viața ei personală

Bogdan Ivan a anunțat, de față cu Ilie Bolojan, că își va da demisia de la Ministerul Energiei dacă PSD iese de la guvernare
Știri România 08 apr.
Bogdan Ivan a anunțat, de față cu Ilie Bolojan, că își va da demisia de la Ministerul Energiei dacă PSD iese de la guvernare
Ce a spus Ilie Bolojan despre decizia CNA de retragere a licenței Realitatea Plus
Știri România 08 apr.
Ce a spus Ilie Bolojan despre decizia CNA de retragere a licenței Realitatea Plus
Iranul închide Strâmtoarea Ormuz, la câteva ore de la anunțarea armistițiului. Trump, criticat vehement în SUA: „Nu își poate controla aliații, nu poate menține pacea”
Adevarul.ro
Iranul închide Strâmtoarea Ormuz, la câteva ore de la anunțarea armistițiului. Trump, criticat vehement în SUA: „Nu își poate controla aliații, nu poate menține pacea”
Fernandinho, legenda lui Șahtior și Manchester City, cuvinte emoționante pentru Fanatik: „Mircea Lucescu înseamnă totul pentru mine!”
Fanatik.ro
Fernandinho, legenda lui Șahtior și Manchester City, cuvinte emoționante pentru Fanatik: „Mircea Lucescu înseamnă totul pentru mine!”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Program TV de Paște 2026 la Kanal D și Kanal D2. Vorbe de duh rostite de preoți în fața lui Dan Negru la „Jocul cuvintelor”
Stiri Mondene 08 apr.
Program TV de Paște 2026 la Kanal D și Kanal D2. Vorbe de duh rostite de preoți în fața lui Dan Negru la „Jocul cuvintelor”
Ce spune Alex Velea despre pasiunile copiilor lui: „Îi susțin”. Cum se simte artistul în rolul lui Doru din serialul „Tătuțu'”
Exclusiv
Stiri Mondene 08 apr.
Ce spune Alex Velea despre pasiunile copiilor lui: „Îi susțin”. Cum se simte artistul în rolul lui Doru din serialul „Tătuțu’”
Mihaela Rădulescu a publicat imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „Cică n-a fost o viață împărtășită, doar o vacanță ici și colo!”. Ce a dezvăluit acum vedeta
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu a publicat imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „Cică n-a fost o viață împărtășită, doar o vacanță ici și colo!”. Ce a dezvăluit acum vedeta
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
ObservatorNews.ro
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Când titanii s-au întâlnit! Lucescu, poveste de fotbal cu Pele: „Tricoul lui este la mine, nespălat încă, are iarbă pe el”
GSP.ro
Când titanii s-au întâlnit! Lucescu, poveste de fotbal cu Pele: „Tricoul lui este la mine, nespălat încă, are iarbă pe el”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
Mediafax.ro
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Redactia.ro
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Gică Hagi a ajuns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Primele imagini cu oamenii care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui “Il Luce”
KanalD.ro
Gică Hagi a ajuns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Primele imagini cu oamenii care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui “Il Luce”

Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
USR, partidul lui Dominic Fritz, s-a dezis de Nicușor Dan: Dezamăgitor și stupid. PSD are legătură cu numirile la DNA, DIICOT și Parchetul General
Politică 08 apr.
USR, partidul lui Dominic Fritz, s-a dezis de Nicușor Dan: Dezamăgitor și stupid. PSD are legătură cu numirile la DNA, DIICOT și Parchetul General
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Cine e vedeta din România apărută în tribune la Real – Bayern. Cum a reacționat când a văzut arena: ”Wow! Un copil fericit!”
Fanatik.ro
Cine e vedeta din România apărută în tribune la Real – Bayern. Cum a reacționat când a văzut arena: ”Wow! Un copil fericit!”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit