APIA, adică Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România, este una dintre principalele organizații ale industriei auto locale. Asociația spune că prelucrează în detaliu datele DGPCI și că a dezvoltat propria platformă de analiză a pieței auto, CarS, unde sunt urmărite atât înmatriculările de mașini noi, cât și cele second-hand.

Asta face ca rapoartele APIA să fie utile nu doar pentru industrie, ci și pentru a înțelege mai clar ce cumpără, de fapt, românii de la o lună la alta.

Primele luni din 2026, Q1, au început slab, dar martie a schimbat ritmul

Ianuarie a fost o lună grea pentru piața mașinilor noi. APIA arată că înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 33,3% față de ianuarie 2025, până la 7.882 unități. În februarie, scăderea a rămas puternică, de 24,4%, la 8.903 unități. Abia în martie piața a revenit pe plus, cu 10.273 de autoturisme noi înmatriculate și o creștere de 4,9% față de aceeași lună a anului trecut.

Pe ansamblul primului trimestru, piața încă este sub anul trecut. Raportul APIA pentru martie arată că totalul pe 2026 a ajuns la 26.947 de autoturisme, cu 19% sub nivelul din aceeași perioadă din 2025.

SUV-ul rămâne alegerea principală

Dacă există o preferință clară și constantă, aceea este pentru SUV. În ianuarie, acest segment avea o cotă de piață de 60,5%, în februarie a rămas la 59,7%, iar în martie a urcat la 62,9%, rămânând de departe cea mai importantă clasă din piață. În comparație, Clasa C a avut în martie o cotă de 19,5%, iar Clasa B doar 11,3%.

Dacia rămâne lider, dar topul modelelor spune mai multe despre piață

La nivel de mărci, Dacia a rămas pe primul loc în toate cele trei luni analizate de APIA. În ianuarie a avut 1.442 de unități, în februarie 1.685, iar în martie 1.856. În spate s-au aflat, în funcție de lună, Toyota, Skoda, Volkswagen și, în martie, Nissan cu o creștere puternică.

În topul modelelor, Dacia Duster a rămas constant lider, cu 648 de unități în ianuarie, 535 în februarie și 642 în martie. Dar una dintre cele mai interesante apariții din datele APIA este Bigster: 516 unități în februarie și 557 în martie, suficient cât să intre imediat între cele mai importante modele noi din piață. Alături de ele, Skoda Octavia și Toyota Corolla continuă să fie printre cele mai constante nume din top.

Benzina și dieselul pierd teren, iar electricele au devenit majoritare

Aici apare schimbarea cea mai importantă. În ianuarie, APIA arăta că motorizările pe benzină ajunseseră la 22,4% din piață, iar dieselul la doar 6,3%. În februarie, benzina a urcat la 24,4%, iar motorina la 8%. În martie, benzina a ajuns la 29%, iar dieselul la 6%. Chiar și așa, împreună, cele două au rămas sub zona motorizărilor electrificate.

Potrivit APIA, autoturismele „electrificate” — adică mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid și electrice — au avut o cotă de piață de 71,2% în ianuarie, 67,4% în februarie și 65% în martie. Chiar dacă procentul a mai coborât față de începutul anului, vorbim în continuare despre segmentul dominant al pieței auto din România.

Tesla, BYD și Toyota arată noua direcție

La electrice, Tesla Model Y a fost liderul clar în fiecare lună analizată de APIA. În ianuarie a avut 143 de unități, în februarie 278, iar în martie 355. În paralel, BYD a crescut rapid, iar modelul Dolphin Surf a ajuns imediat între cele mai bine vândute electrice. Dacia Spring, care anul trecut domina clar această zonă, a pierdut puternic teren: de la 625 de unități în ianuarie 2025 la doar 64 în ianuarie 2026 și 195 unități pe tot trimestrul.

La full-hybrid, Toyota rămâne reperul principal, cu Corolla și Yaris Cross în prim-plan, dar Dacia Bigster a intrat rapid și aici în top, semn că românii răspund bine la combinația dintre SUV și electrificare. În zona plug-in hybrid, apariția BYD Seal U și Chery Tiggo 8 în topurile APIA arată că mărcile chineze încep să conteze tot mai mult și pe piața românească.

Datele APIA sugerează că piața auto din România nu mai este definită doar de întrebarea „benzină sau diesel”. În 2026, discuția s-a mutat clar spre SUV-uri, hibride și, într-o măsură tot mai mare, electrice. Iar schimbarea nu mai este una marginală, ci una vizibilă în cifre lunare.

Pentru moment, românii par să prefere formula care combină familiarul cu noul: mașini mai înalte, mai practice și, din ce în ce mai des, cu un anumit grad de electrificare. APIA o spune direct în comunicatele sale: segmentul electrificat a devenit cel mai important din piața românească, peste benzina și dieselul luate împreună.