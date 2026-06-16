La motorină, singura stație care a ieftinit carburantul este Lukoil, care avea cel mai ridicat preț dintre stații, iar acum a redus costul cu 45 de bani și nu mai sunt diferențe mari de preț între stațiile peco, potrivit cifrelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, marți, 16 iunie 2026

În București, benzina standard pornește luni de la 8,62 de lei/l, în scădere față de ieri când era 8,72 de lei/l (o diferență de 0,10 lei), și se găsește la stațiile Petrom.

Rompetrol vinde și azi benzina cu 8,78 de lei/l, același preț menținut încă de vineri.

Foto: Libertatea

Și OMV afișează benzina standard tot la 8,78 de lei/l, cost menținut de sâmbătă.

La stațiile Mol, carburantul se vinde cu 8,78 de lei/l. În ultimele cinci zile, nu au avut prețuri afișate pentru carburanți.

Și stațiile Socar vând benzina la același cost, de 8,78 lei/l, menținut de duminică.

În schimb, Lukoil a scumpit benzina și o vinde marți, 16 iunie, cu prețul de 8,78 lei/l, comparativ cu 9,68 de lei/l, cât era ieri (o creștere de 0,10 lei).

Se observă că, față de zilele precedentă, când diferența dintre cea mai ieftină benzină standard și cea mai scumpă era de circa 1 leu, acum este doar de circa 10 bani.

În principalele orașe din țară, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, benzina standard are același minim, de 8,62 lei/l, față de 8,72 de lei/l cât costa ieri (o diferență de 0,10 lei).

Cât costă motorina în București, marți, 16 iunie 2026

Cea mai ieftină motorină standard din București costă marți 9,08 lei/l, același preț menținut de duminică, și se găsește la stațiile Petrom.

Rompetrol vinde motorina standard cu 9,10 lei/l, cost neschimbat de sâmbătă.

OMV afișează pentru acest carburant un preț de 9,14 lei/l, același cost care se menține încă de vineri.

Tot cu 9,14 lei/l se vinde motorina și la Mol, stații care în ultimele zile nu au avut prețuri afișate la carburanți.

De asemenea, prețul de 9,14 lei/l apare marți, 16 iunie, și la Socar, același cost menținut de duminică.

Lukoil a ieftinit carburantul la 9,14 lei/l, comparativ cu 9,59 de lei/l, preț care era constant de miercurea trecută (o diferență de 0,45 lei/l).

În acest fel, prețul maxim de la motorina standard de apropie de cel minim, la fel ca și în cazul benzinei.

Raportat pe orașe, motorina are un preț minim de 8,99 lei/l, la fel ca ieri, în Cluj-Napoca. În București, Timișoara, Iași și Constanța, carburantul pornește de la 9,08 lei/l, cum era și în ziua precedentă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, marți, 16 iunie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din țară se găsește marți, 16 iunie 2026, la prețul de 8,52 de lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la stația PRV Petrolium, în Albești, județul Mureș. Prețul este același cu cel afișat încă de duminică.

Cea mai ieftină motorină standard costă 8,48 lei/l, comparativ cu 8,63 de lei/l prețul din ziua precedentă (o diferență de 0,15 lei/l), și este la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE