În timp ce benzina s-a ieftinit cu până la 20 de bani per litru, și cea mai ieftină este 8,72 de lei, motorina s-a mai scumpit, iar minimumul ajunge la 9,08 lei, potrivit cifrelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, sâmbătă, 13 iunie 2026

Benzina, mai scumpă cu 1 leu la unele stații peco, față de prețul minim, sâmbătă, 13 iunie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

Foto: Libertatea

În București, benzina standard pornește sâmbătă de la 8,72 de lei/l, comparativ cu 8,78 de lei/l, prețul de ieri (o diferență de 0,06 lei), și se găsește la stațiile Petrom.

Acesta este prețul care era afișat în ziua precedentă de Rompetrol și azi a rămas neschimbat, respectiv 8,78 de lei/l.

În schimb, Petrom vindea ieri carburantul cu 8,92 de lei/l, iar azi cu 8,72 de lei/l (o diferență de 0,20 de lei).

La stațiile OMV, benzina se vinde cu azi cu 8,78 de lei/l, față de 8,98 de lei/l, cât costa vineri (o diferență de 0,20 de lei).

Socar a menținut costul carburantului din ziua precedentă și vinde benzina sâmbătă, 13 iunie, tot cu 9,14 lei/l.

Și Lukoil menține încă de marți prețul benzinei și o vinde tot cu 9,68 de lei/l, preț care este cu aproape 1 leu mai mare decât minimul de la Petrom.

Stațiile MOL nu au afișat niciun preț la benzină sâmbătă dimineață, pentru a patra zi consecutiv.

Raportat pe orașe, benzina se vinde sâmbătă, 13 iunie 2026, cu 8,72 de lei/l, față de 8,78 de lei/l cât era ieri (o diferență de 0,05 lei), în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Cât costă motorina în București, sâmbătă, 13 iunie 2026

Cea mai ieftină motorină standard se găsește în București, sâmbătă, 13 iunie 2026, la prețul de 9,08 lei/l, față de 9,04 lei/l cât era ieri (o majorare de 0,04 lei), și se găsește la stațiile Petrom.

Rompetrol vinde motorina cu 9,10 lei/l, față de 9,04 cât costa în ziua precedentă (o majorare de 0,06 lei). În schimb, Petrom a menținut același preț de ieri, de 9,08 lei/l, care este minimul de azi.

OMV a stagnat și el, astfel că prețul carburantului se menține la nivelul din ziua precedentă, de 9,14 lei/l.

De asemenea, Socar păstrează prețul motorinei și se găsește și sâmbătă, 13 iunie, la 9,24 de lei/l.

La fel, Lukoil menține încă de miercuri costul carburatului și vinde motorina cu 9,59 de lei/l.

Stațiile MOL nu au afișat niciun preț la motorină sâmbătă dimineață.

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește sâmbătă, 13 iunie 2026, la prețul de 9,08 lei/l, comparativ cu 9,04 lei/l cât era în ziua precedentă (o creștere de 0,04 lei), în București, Timișoara, Iași și Constanța. La Cluj-Napoca se vinde carburantul ceva mai ieftin, la prețul la care era încă de miercuri, respectiv 8,99 de lei/l.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, sâmbătă, 13 iunie 2026

Cea mai ieftină benzină standard este sâmbătă, 13 iunie 2026, la prețul de 8,52 de lei/l, față de 8,63 de lei/l cât era ieri (o diferență de 0,11 lei), și se găsește la stația PRV Petrolium, din Albești, județul Mureș.

Cea mai ieftină motorină standard se menține și azi la costul de miercuri, de 8,63 de lei, și poate fi cumpărată de la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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