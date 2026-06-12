Benzina a ajuns să se vândă vineri cu un minim de 8,88 lei/litru, însă la Lukoil se apropie de 9,7 lei, în timp ce motorina cea mai ieftină costă 9,04 lei/l, potrivit cifrelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, vineri, 12 iunie 2026

În București, benzina standard pornește vineri de la 8,78 lei/l, față de 8,88 lei/l cât era ieri (o diferență de 0,10 lei), și se găsește la stațiile Rompetrol.

Foto: Libertatea

Și Petrom a scăzut azi prețul carburantului, la 8,92 lei/l, comparativ cu 9,12 lei/l prețul din ziua precedentă (o diferență de 0,20 lei).

La stațiile OMV, benzina se vinde cu azi cu 8,98 lei/l, deși joi costa 9,28 lei/l (o diferență de 0,30 lei).

Și Socar a scăzut prețul carburantului și îl vinde vineri, 12 iunie, cu 9,14 lei/l față de 9,28 lei cât era în ziua precedentă (o diferență de 0,14 lei).

În schimb, Lukoil menține încă de marți prețul benzinei și o vinde tot cu 9,68 lei/l.

Stațiile Mol nu au afișat niciun preț la benzină vineri dimineață, pentru a treia zi consecutiv.

Raportat pe orașe, benzina se vinde vineri, 12 iunie 2026, cu 8,78 lei/l, față de 8,88 lei/l cât era ieri (o diferență de 0,10 lei), în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Cât costă motorina în București, vineri, 12 iunie 2026

Cea mai ieftină motorină standard se găsește în București, vineri, 12 iunie 2026, la prețul de 9,04 lei/l, în creștere față de ieri când era 8,99 lei/l (o majorare de 0,05 lei), și se găsește la stațiile Rompetrol.

Petrom vine motorina standard la 9,08, comparativ cu 9,18 lei/l, prețul de joi (creștere de 0,10 lei/l).

OMV a scăzut, de asemenea, prețul carburantului din ziua precedentă și îl vinde azi tot cu 9,14 lei/l, față de 9,29 lei/l cât costa ieri (o diferență de 0,15 lei).

De asemenea, Socar a scăzut ușor prețul motorinei și se găsește azi la 9,24 lei/l, comparativ cu 9,29 lei/l cât era ieri (o diferență de 0,05 lei).

În schimb, Lukoil menține costul de miercuri al carburantului și vinde motorina cu 9,59 lei/l.

Stațiile Mol nu au afișat niciun preț la motorină vineri dimineață.

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește vineri, 12 iunie 2026, la prețul de 9,04 lei/l, comparativ cu 8,99 lei/l, cât era în ziua precedentă (o creștere de 0,05 lei), în București, Timișoara, Iași și Constanța. La Cluj-Napoca, carburantul se vinde ceva mai ieftin, la prețul de ieri, respectiv 8,99 lei/l.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 12 iunie 2026

Cea mai ieftină benzină standard este vineri, 12 iunie 2026, la prețul de 8,63 lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la stația RST, din Târgoviște, județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină standard costă și azi cât benzina, 8,63 lei, același preț din ziua precedentă, și poate fi cumpărată de la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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