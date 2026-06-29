Luni, 29 iunie 2026, cel mai mic preț la benzină este de 8,62 lei/litru, la stațiile Petrom, în timp ce motorina standard se vinde de la 9,18 lei/litru, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, luni, 29 iunie 2026

În stațiile monitorizate din Capitală, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 8,62 lei/litru și este practicat de Petrom.

La stațiile MOL, benzina standard costă luni 8,63 lei/litru. Rompetrol, OMV, Socar și Lukoil comercializează benzina standard la prețul de 8,68 lei/litru.

Comparativ cu duminică, 28 iunie, prețurile benzinei au rămas neschimbate în toate rețelele monitorizate din București.

Raportat la principalele orașe din țară, cea mai ieftină benzină standard se găsește la Cluj-Napoca, unde costă 8,59 lei/litru. În București, Timișoara, Iași și Constanța, prețul minim este de 8,62 lei/litru.

Cât costă motorina în București, luni, 29 iunie 2026

În ceea ce privește motorina standard, cel mai mic preț din București este de 9,18 lei/litru și se găsește tot la la Petrom.

În stațiile MOL, Rompetrol, OMV, Socar și Lukoil, motorina standard se vinde cu 9,24 lei/litru. Față de ziua precedentă, prețurile motorinei au rămas neschimbate în toate lanțurile de benzinării analizate.

La nivelul marilor orașe, Cluj-Napoca are cel mai mic preț la motorina standard, de 9,09 lei/litru. În București, Timișoara, Iași și Constanța, prețul minim este de 9,18 lei/litru.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar România este singura ţară din UE unde motorina s-a scumpit în mai faţă de luna precedentă, conform datelor publicate de Eurostat.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, luni, 29 iunie 2026

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,42 lei/litru și este disponibilă la o stație Petrolium din Albești, județul Mureș.

Cea mai ieftină motorină standard se vinde cu 8,54 lei/litru la o stație RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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