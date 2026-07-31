Astfel, cea mai ieftină benzină standard costă astăzi 9,36 lei/l, iar cea mai ieftină motorină standard este 10,42 lei/l, ajungând până la 10,53 lei/l, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Toate cele șase lanțuri mari de benzinării au majorat prețul carburanților vineri.

Cât costă benzina în București, vineri, 31 iulie 2026

Benzina și motorina s-au scumpit din nou, vineri, 31 iulie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cel mai mic preț al benzinei standard din București este astăzi de 9,36 lei/l, comparativ cu 9,21 lei/litru cât era ieri, fiind practicat de stațiile Petrom (o creștere de 0,15 lei).

La Socar, benzina standard se vinde tot cu 9,36 lei/l, față de 9,24 lei/litru, costul de joi (o majorare de 0,12 lei).

Rompetrol a crescut de asemenea prețul carburantului și îl vinde vineri, 31 iulie 2026, cu 9,42 lei/l, comparativ cu 9,27 lei/litru, cât era în ziua precedentă (o mărire de 0,15 lei).

Și stațiile OMV au majorat prețul benzinei la 9,42 lei/l, de la 9,27 lei/litru (o creștere de 0,15 lei).

Tot cu 9,42 lei/l se comercializează carburantul azi și la stațiile Mol, care joi vindeau cu 9,27 lei/litru (o majorare de 0,15 lei).

Lukoil are cel mai mare preț al benzinei standard din București, de 9,44 lei/l, deși ieri era de 9,29 lei/litru (o mărire de 0,15 lei).

În principalele orașe din România, cel mai mic preț al benzinei standard este 9,26 lei/l, în Cluj-Napoca, acolo unde ieri costa 9,21 lei/litru (o creștere de 0,05 lei). În Timișoara, carburantul se vinde cu 9,26 lei/l, față de 9,18 lei/litru, costul de joi (o mărire de 0,06 lei). La București, Iași și Constanța, benzina se comercializează cu 9,36 lei/l, comparativ cu 9,21 lei/litru, cât era în ziua precedentă (o majorare de 0,15 lei).

Cât costă motorina în București, vineri, 31 iulie 2026

Cel mai mic preț al motorinei standard din București astăzi este de 10,42 lei/l, în creștere față de ieri când era 10,17 lei/litru (o majorare de 0,25 lei).

Și Socar a majorat costul carburantului la 10,42 lei/l, de la 10,17 lei/litru, costul din ziua precedentă (o creștere de 0,25 lei).

Stațiile Mol au scumpit de asemenea motorina și o vând azi cu 10,47 lei/l, spre deosebire de 10,22 lei/litru costul de joi (o mărire de 0,25 lei).

Rompetrol afișează pentru carburant, vineri, 31 iulie 2026, un cost de 10,48 lei/l, deși ieri era 10,28 lei/litru (o majorare de 0,20 lei).

La OMV, motorina standard se găsește la 10,48 lei/l, față de 10,23 lei/litru, cât era de miercuri (o creștere de 0,25 lei).

Cea mai scumpă motorină standard se găsește la stațiil Lukoil și costă vineri 10,53 lei/l, comparativ cu 10,28 lei/litru, prețul din ziua precedentă (o majorare de 0,25 lei).

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină se găsește în Cluj-Napoca și costă 10,27 lei/l, comparativ cu 10,17 lei/litru cât era ieri (o creștere de 0,10 lei). În Timișoara, carburantul se vinde cu 10,33 lei/l, față de 10,13 lei/litru, prețul de joi (o majorare de 0,20 lei). La București, Iași și Constanța, motorina este 10,42 lei/l, în creștere față de ziua precedentă când era 10,17 lei/litru (o mărire de 0,25 lei).

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 31 iulie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,65 lei/litru, preț neschimbat de luni, și este disponibilă la o stație Petromar din Alexandria, județul Teleorman, situată pe strada Dunării, nr. 201.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei/litru, fiind afișat de o stație Gazprom, potrivit Peco Online.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 30.07.2026, premierul demis a anunțat tot
Viva.ro
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 30.07.2026, premierul demis a anunțat tot
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Soția artistului a făcut primele declarații despre starea lui de sănătate: „Se face tot posibilul”. Ce diagnostic a primit din partea medicilor
Unica.ro
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Soția artistului a făcut primele declarații despre starea lui de sănătate: „Se face tot posibilul”. Ce diagnostic a primit din partea medicilor
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
Elle.ro
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
gsp
Doliu în Italia: marele Franco Baresi a murit la 66 de ani
GSP.RO
Doliu în Italia: marele Franco Baresi a murit la 66 de ani
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
GSP.RO
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini
Tvmania.ro
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini

Știri România

Parteneri
Buni de OCDE, dar amenințați cu retrogradarea la junk. Explicația unui economist despre paradoxul românesc
Adevarul.ro
Buni de OCDE, dar amenințați cu retrogradarea la junk. Explicația unui economist despre paradoxul românesc
Doliu în fotbalul italian! Franco Baresi, legenda lui AC Milan, a murit la 66 de ani. Cauza decesului
Fanatik.ro
Doliu în fotbalul italian! Franco Baresi, legenda lui AC Milan, a murit la 66 de ani. Cauza decesului
ING Bank România oferă 8% la contul de economii pentru noii clienți
Financiarul.ro
ING Bank România oferă 8% la contul de economii pentru noii clienți
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
TVMania.ro
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
Cel mai ieftin apartament din Bucureşti. Cât costă 2 camere pe Aleea Livezilor din Ferentari
ObservatorNews.ro
Cel mai ieftin apartament din Bucureşti. Cât costă 2 camere pe Aleea Livezilor din Ferentari
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Libertateapentrufemei.ro
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Parteneri
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.ro
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
GSP.ro
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Mesaj RO-Alert în Tulcea. Pot cădea obiecte din spațiul aerian
Mediafax.ro
ULTIMA ORĂ! Mesaj RO-Alert în Tulcea. Pot cădea obiecte din spațiul aerian
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Medicii au stabilit cu ce boală se confruntă, de fapt, Miruna! Adolescenta în vârstă de 18 ani se află în stare gravă, după ce a contractat o bacterie pe litoral
Wowbiz.ro
Medicii au stabilit cu ce boală se confruntă, de fapt, Miruna! Adolescenta în vârstă de 18 ani se află în stare gravă, după ce a contractat o bacterie pe litoral
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Doliu în Armata României. Pilotul militar Mihai Vîrdol a murit în urma unui grav accident de motocicletă
Wowbiz.ro
Doliu în Armata României. Pilotul militar Mihai Vîrdol a murit în urma unui grav accident de motocicletă
Ce este LEPTOSPIROZA, bacteria pe care a contactat-o Miruna. De unde se ia
Redactia.ro
Ce este LEPTOSPIROZA, bacteria pe care a contactat-o Miruna. De unde se ia
S-a stins din viață Maria Goron, fostă judecătoare a Tribunalului Hunedoara! Mesajul plin de durere al fiicei sale
KanalD.ro
S-a stins din viață Maria Goron, fostă judecătoare a Tribunalului Hunedoara! Mesajul plin de durere al fiicei sale

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Florin Prunea i-a cerut public să părăsească de urgență FCSB: „Du-te, nene, învârtindu-te!”
Fanatik.ro
Florin Prunea i-a cerut public să părăsească de urgență FCSB: „Du-te, nene, învârtindu-te!”
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem
Spotmedia.ro
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem