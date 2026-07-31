Astfel, cea mai ieftină benzină standard costă astăzi 9,36 lei/l, iar cea mai ieftină motorină standard este 10,42 lei/l, ajungând până la 10,53 lei/l, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Toate cele șase lanțuri mari de benzinării au majorat prețul carburanților vineri.

Cât costă benzina în București, vineri, 31 iulie 2026

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cel mai mic preț al benzinei standard din București este astăzi de 9,36 lei/l, comparativ cu 9,21 lei/litru cât era ieri, fiind practicat de stațiile Petrom (o creștere de 0,15 lei).

La Socar, benzina standard se vinde tot cu 9,36 lei/l, față de 9,24 lei/litru, costul de joi (o majorare de 0,12 lei).

Rompetrol a crescut de asemenea prețul carburantului și îl vinde vineri, 31 iulie 2026, cu 9,42 lei/l, comparativ cu 9,27 lei/litru, cât era în ziua precedentă (o mărire de 0,15 lei).

Și stațiile OMV au majorat prețul benzinei la 9,42 lei/l, de la 9,27 lei/litru (o creștere de 0,15 lei).

Tot cu 9,42 lei/l se comercializează carburantul azi și la stațiile Mol, care joi vindeau cu 9,27 lei/litru (o majorare de 0,15 lei).

Lukoil are cel mai mare preț al benzinei standard din București, de 9,44 lei/l, deși ieri era de 9,29 lei/litru (o mărire de 0,15 lei).

În principalele orașe din România, cel mai mic preț al benzinei standard este 9,26 lei/l, în Cluj-Napoca, acolo unde ieri costa 9,21 lei/litru (o creștere de 0,05 lei). În Timișoara, carburantul se vinde cu 9,26 lei/l, față de 9,18 lei/litru, costul de joi (o mărire de 0,06 lei). La București, Iași și Constanța, benzina se comercializează cu 9,36 lei/l, comparativ cu 9,21 lei/litru, cât era în ziua precedentă (o majorare de 0,15 lei).

Cât costă motorina în București, vineri, 31 iulie 2026

Cel mai mic preț al motorinei standard din București astăzi este de 10,42 lei/l, în creștere față de ieri când era 10,17 lei/litru (o majorare de 0,25 lei).

Și Socar a majorat costul carburantului la 10,42 lei/l, de la 10,17 lei/litru, costul din ziua precedentă (o creștere de 0,25 lei).

Stațiile Mol au scumpit de asemenea motorina și o vând azi cu 10,47 lei/l, spre deosebire de 10,22 lei/litru costul de joi (o mărire de 0,25 lei).

Rompetrol afișează pentru carburant, vineri, 31 iulie 2026, un cost de 10,48 lei/l, deși ieri era 10,28 lei/litru (o majorare de 0,20 lei).

La OMV, motorina standard se găsește la 10,48 lei/l, față de 10,23 lei/litru, cât era de miercuri (o creștere de 0,25 lei).

Cea mai scumpă motorină standard se găsește la stațiil Lukoil și costă vineri 10,53 lei/l, comparativ cu 10,28 lei/litru, prețul din ziua precedentă (o majorare de 0,25 lei).

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină se găsește în Cluj-Napoca și costă 10,27 lei/l, comparativ cu 10,17 lei/litru cât era ieri (o creștere de 0,10 lei). În Timișoara, carburantul se vinde cu 10,33 lei/l, față de 10,13 lei/litru, prețul de joi (o majorare de 0,20 lei). La București, Iași și Constanța, motorina este 10,42 lei/l, în creștere față de ziua precedentă când era 10,17 lei/litru (o mărire de 0,25 lei).

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 31 iulie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,65 lei/litru, preț neschimbat de luni, și este disponibilă la o stație Petromar din Alexandria, județul Teleorman, situată pe strada Dunării, nr. 201.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei/litru, fiind afișat de o stație Gazprom, potrivit Peco Online.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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