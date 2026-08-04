Limitarea consumului de energie în orele de vârf

Pentru a reduce presiunea asupra rețelei energetice în orele de consum maxim, autoritățile au decis să limiteze exporturile comerciale de energie electrică între orele 18:00 și 22:00.

Excepție vor face doar cantitățile necesare pentru a respecta obligațiile de serviciu public privind securitatea aprovizionării, gestionate de Î.S. Moldelectrica.

Fără lifturi între 6:00 și 9:00 dimineața, în Republica Moldova, din cauza crizei energetice. Energocom caută curent din România și Ucraina

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

În plus, s-au impus măsuri pentru reducerea consumului de energie în instituțiile publice și spațiile comerciale, cum ar fi scăderea cu 30% a iluminatului interior, acolo unde este posibil, și deconectarea luminilor decorative, arhitecturale sau publicitare între orele 18:00 și 06:00.

Administratorii clădirilor publice și comerciale sunt, de asemenea, îndemnați să reducă utilizarea iluminatului în spațiile neocupate.

Energocom a fost mandatată să identifice și să contracteze surse alternative de energie din România, Ucraina și alte piețe accesibile.

Conform deciziei, compania trebuie să prezinte scenarii de achiziție pentru următoarele 7-14 zile, în timp ce Moldelectrica își va intensifica cooperarea cu operatorii energetici din cele două țări vecine.

Decizia vine după ce, ieri, Nuclearelectrica a anunțat că România cumpără energie electrică din Ucraina, cu sprijinul companiei Energocom, furnizorul de curent din Republica Moldova.

Adaptări în sectorul public și privat

Întreprinderile cu procese industriale mari consumatoare de energie vor trebui să-și reorganizeze activitatea, astfel încât să reducă consumul în intervalele de vârf, între orele 06:00-09:00 și 18:00-23:00.

De asemenea, operatorii de apă și canalizare sunt instruiți să regleze funcționarea pompelor pentru a diminua consumul energetic în aceste perioade critice.

Administratorii blocurilor de locuințe vor încuraja locatarii să evite utilizarea lifturilor în timpul vârfurilor de consum, respectiv intwervalul menționat dimineața, pentru a preveni eventualele blocaje cauzate de întreruperi de curent.

Măsuri pentru reducerea consumului de apă

Nivelul scăzut al apei din fluviul Nistru a determinat Comisia să impună restricții suplimentare privind utilizarea apei potabile și a celei de suprafață pentru activități neesențiale, cum ar fi spălarea străzilor, irigarea grădinilor sau umplerea piscinelor.

Captarea apei și irigațiile agricole vor fi permise doar între orele 21:00 și 06:00, cu prioritate acordată culturilor horticole. În caz de necesitate, Ministerul Mediului poate dispune suspendarea temporară a captărilor în zonele unde nivelul apei atinge praguri critice.

Pentru a asigura alimentarea continuă cu apă, autoritățile locale vor activa sondele de rezervă, în timp ce operatorii de servicii publice, precum S.A. „Apă-Canal Chișinău”, vor intensifica monitorizarea calității apei și vor efectua intervenții necesare.

În localitățile afectate, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență se pregătește să distribuie apă potabilă prin cisterne mobile.

Colaborare internațională și planuri pe termen scurt

Pentru a face față crizei energetice, autoritățile moldovene vor accelera procesul de conectare la rețea a centralelor fotovoltaice și eoliene dotate cu baterii, iar procedurile de autorizare pentru proiectele de producție și stocare a energiei vor fi simplificate.

De asemenea, Republica Moldova își consolidează colaborarea cu partenerii săi din România și Ucraina pentru a asigura aprovizionarea cu energie și a diversifica sursele.

Aceste măsuri vin în contextul în care țara se confruntă cu provocări serioase din cauza condițiilor climatice și a cererii crescute de energie, punând accent pe necesitatea unei gestionări eficiente a resurselor disponibile.

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