„Am ascultat 12 ani povești despre aderarea la NATO”

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri dedicate integrării euroatlantice, organizată la reuniunea ambasadorilor Ucrainei desfășurată la Kiev.

Deși fusese întrebat despre participarea Ucrainei la Joint Expeditionary Force (JEF), Valeri Zalujnîi și-a început intervenția vorbind despre NATO.

„Cunosc foarte bine NATO. Aproximativ 12 ani am lucrat personal pentru ca noi să adoptăm standardele NATO și în fiecare an am ascultat povești că eram pe punctul de a adera. Din păcate, nu vom adera niciodată la NATO!”, a declarat fostul comandant-șef al armatei ucrainene.

Critici la adresa Alianței Nord-Atlantice

Zalujnîi a afirmat că unul dintre obstacolele în calea aderării Ucrainei este faptul că, în opinia sa, „este imposibil să aderi la o organizație care se ghidează după doctrine din Al Doilea Război Mondial, având în vedere capacitățile actuale ale Forțelor Armate ale Ucrainei”.

Ambasadorul ucrainean a formulat și critici la adresa capacităților generale ale NATO, deși din alianță fac parte state precum Regatul Unit și Statele Unite.

„Cel mai probabil, NATO va rămâne în forma sa actuală și va mai petrece încă 12 ani, așa cum a făcut și Ucraina, încercând să ajungă la standardele necesare pentru a atinge măcar jumătate din nivelul Federației Ruse”, a spus Zalujnîi. În același timp, fostul comandant-șef a recunoscut că Ucraina are nevoie de tehnologiile de care dispun statele membre NATO.

Acesta a menționat în special domenii precum apărarea antibalistică și tehnologiile spațiale.

Zalujnîi propune un viitor bloc militar european

Referindu-se la viitoarele garanții de securitate pentru Ucraina, Zalujnîi a apreciat că alte alianțe ar putea fi mai eficiente decât NATO. „Ucraina se va alinia blocurilor și alianțelor care vor apărea cel mai probabil în viitor. Cel mai probabil, va fi vorba despre un bloc militar european de securitate”, a afirmat el.

Fostul comandant consideră că și aderarea la Joint Expeditionary Force (JEF) ar reprezenta un mecanism eficient pentru consolidarea securității Ucrainei. „JEF dispune de structuri de comandă și control încă din 2015. Este adevărat că acestea sunt încă slabe și nu au ajuns la nivelul de care avem nevoie”, a declarat Zalujnîi, exprimându-și regretul că Ucraina nu depune eforturi pentru a deveni membră a acestei structuri.

Joint Expeditionary Force este o structură militară formată din zece state și condusă de Marea Britanie, concentrată în special asupra securității din Marea Baltică, Atlanticul de Nord, regiunea arctică și nordul Europei. JEF poate desfășura rapid forțe și poate reacționa la amenințări aflate sub pragul activării Articolului 5 al NATO. Ucraina nu este membră a structurii, dar a încheiat în noiembrie 2025 un parteneriat consolidat cu JEF. Cooperarea include pregătirea militarilor ucraineni, protejarea infrastructurii submarine, utilizarea dronelor, medicină de război și combaterea dezinformării. În prezent, JEF nu prevede mecanisme de apărare colectivă și nici obligații reciproce de apărare între statele membre.