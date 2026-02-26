Aceasta reprezintă una dintre cele mai mari scumpiri înregistrate din 2022 până în prezent, după cum au analizat specialiștii.

Cauzele scumpirii carburanților

Printre factorii care au dus la această creștere se numără tensiunile geopolitice, cum ar fi războiul Rusia- Ucraina, situația dintre SUA și Iran, dar și nivelul ridicat de taxare din România.

Datele arată că peste jumătate din prețul de la carburanți se îndreaptă către stat. Spre exemplu, în 2020, când benzina costa 5,27 lei/litru, 46% din preț reprezenta taxe. Astăzi, la un preț de 8,04 lei/litru pentru benzină, ponderea taxelor depășește 50%.

La nivel internațional, prețul petrolului Brent a crescut cu 18,7% de la începutul anului 2026, însă acest avans nu este încă reflectat în totalitate la pompă.

În plus, piața regională a fost afectată de întreruperea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba către Ungaria și Slovacia la finalul lunii ianuarie, în urma unui incident pe teritoriul Ucrainei.

România dispune de capacități proprii de rafinare și stocuri interne, dar prețurile rămân interconectate la nivel regional.

Evoluția prețurilor la benzină și motorină în ultimele luni

Pe parcursul ultimelor luni, prețurile carburanților au înregistrat fluctuații semnificative:

Iulie 2025: motorină 7,42 lei/litru, benzină 7,09 lei/litru

August 2025: motorină 7,75 lei/litru, benzină 7,39 lei/litru

Septembrie 2025: motorină 7,79 lei/litru și Benzină 7,49 lei/litru

Octombrie 2025: motorină 7,63 lei/litru și Benzină 7,46 lei/litru

Noiembrie 2025: motorină 8 lei/litru, benzină 7,59 lei/litru

Decembrie 2025: motorină 7,79 lei/litru și Benzină 7,54 lei/litru

Ianuarie 2026: motorină 7,88 lei/litru și Benzină 7,69 lei/litru

Februarie 2026: motorină 8,3 lei/litru, benzină 8,04 lei/litru

Numai în luna februarie 2026, prețurile carburanților au crescut de șase ori.

În plus, una dintre cele mai mari rafinării din țară urmează să intre în revizie programată pentru 20 de zile, ceea ce va lăsa România cu o singură rafinărie funcțională în această perioadă.

Scumpirea carburanților va aduce noi scumpiri și la raft

Deși Ministerul Energiei susține că piața este stabilă, rămâne de văzut dacă acest context va genera noi scumpiri.

Creșterea prețurilor la pompă va avea efecte directe asupra costurilor de transport și, implicit, asupra prețurilor produselor de pe rafturi, spun analiștii economici.

„România nu trăiește o criză de combustibil. Trăiește o combinație periculoasă între piață globală tensionată, fiscalitate crescută și vulnerabilități regionale. Iar toate acestea se întâlnesc, inevitabil, la pompă. Întrebarea reală nu mai este dacă vor mai crește prețurile, ci cât și cât de repede”, spunea zilele trecute expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Într-o țară unde transportul mărfurilor se realizează preponderent pe cale rutieră, această situație ar putea duce la o presiune suplimentară asupra bugetelor gospodăriilor.

În contextul majorării accizelor la carburanți intrate în vigoare în România de la 1 ianuarie 2026, șoferii au la dispoziție aplicația Monitorul Prețurilor pentru carburanți, prin care pot verifica cele mai avantajoase prețuri la benzină și motorină din zona în care se află.