Un martor din Sevastopol, cel mai mare oraș de pe peninsulă, a declarat pentru Reuters că nu există combustibili la majoritatea benzinăriilor locale, după o nouă noapte de atacuri cu drone. Oricum combustibilii lipseau de câteva zile, în pofida regimului de raționalizare impus de autoritățile de ocupație.

Un alt martor, aflat în stațiunea balneară Eupatoria, a declarat că s-a format o coadă lungă în fața singurei benzinării care mai funcționează acolo.

Ucraina atacă liniile de aprovizionare din spatele frontului

Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra liniilor de aprovizionare ale armatei ruse, inclusiv către peninsula Crimeea, pe care Rusia a ocupat-o în 2014. Pe fondul acestor atacuri, autoritățile locale au impus raționalizarea combustibilului.

Guvernatorul Sevastopolului, Mihail Razvozhaev, a declarat miercuri că planurile de distribuire a benzinei raționalizate au fost amânate deoarece camioanele nu au putut aduce combustibilul în oraș.

În ultimele trei luni, combustibilii erau livrați în Crimeea în mare parte pe cale rutieră și pe cale feroviară prin teritoriile ocupate de armata rusă în sud-estul Ucrainei. Recent, aceste rute au fost din ce în ce mai des perturbate de atacurile cu drone. Anterior, combustibilii ajungeau în Crimeea cu barja la un terminal petrolier din orașul Feodosia, care a fost atacat în aprilie și scos din funcțiune.

La Sevastopol, guvernatorul instalat de regimul de la Moscova a declarat că dronele ucrainene au provocat pagube ușoare în atacurile efectuate peste noapte. La rândul său, guvernatorul regiunii Herson, care se învecinează cu Crimeea la nord, a declarat că Ucraina a vizat mai multe poduri în regiune, provocând unele pagube.

Ucraina a lovit și în sudul Rusiei, provocând pagube, inclusiv un incendiu la rafinăria Afipsky.

Cel puțin opt rafinării rusești au fost scoase din funcțiune

Ucrainenii au atacat 30 de rafinării rusești de la începutul acestui an, iar opt dintre cele mai mare zece rafinării au fost nevoite să-și oprească producția.

Prin urmare, potrivit Rosstat, producția de produse petroliere a scăzut cu 9,2% în aprilie față de aceeași lună din 2025. În mai, conform estimărilor OilX, utilizarea rafinăriilor a scăzut la cel mai scăzut nivel din 2009, cu 20% sub nivelurile de dinainte de război.

Piața rusă a combustibililor se află în criză

În acest context, piața rusă a combustibililor este afectată de „cea mai severă criză din 2023”, notează economistul Kirill Rodionov, citat de The Moscow Times.

„Creșterea actuală a prețurilor a fost declanșată de o criză a ofertei”, explică el.

Potrivit Rosstat, 79 de regiuni din Rusia s-au confruntat cu creșteri de prețuri în ultima săptămână. Cea mai mare creștere – 7,5% în șapte zile – a fost înregistrată la Sevastopol, un oraș ocupat.

Conform statisticilor Rosstat, combustibilii s-au scumpit cu 40% de la începutul războiului, cu 13% în 2025 și cu 11,1% în 2024.

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