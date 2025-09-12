Hrana găsită la groapa de gunoi le atrage în capcană

Datele adunate de asociația Grupul Milvus arată că, doar în ultimii trei ani, au fost găsite cel puțin 140 de cadavre. Specialiștii avertizează însă că numărul real este mult mai mare, pentru că multe dintre păsările moarte sunt mâncate de vulpi sau câini, ori cad în zone unde accesul este dificil.

Depozitul de deșeuri reziduale din Oradea este un adevărat „supermarket” pentru păsările mari. Zburătoarele găsesc aici mâncare din belșug și petrec ore întregi în zonă. După ce se hrănesc, se așază pe stâlpii de electricitate din apropiere, pentru odihnă sau înnoptare.

„Când păsările ating două fire simultan, se electrocutează, iar majoritatea mor. Foarte puține supraviețuiesc, ceea ce face situația să fie foarte gravă”, a explicat ornitologul Lőrinc Bărbos, din cadrul Grupului Milvus, pentru sursa citată.

Oradea, punct negru pe harta Europei

Specialiștii urmăresc fenomenul de trei ani consecutivi. În 2023, au fost găsite 10 berze moarte, alături de ciori, un pescăruș cu picioare galbene, o coțofană și un șoim călător. În 2024, bilanțul a urcat la 46 de berze, iar în vara lui 2025 s-au numărat 59 de cadavre, dintre care șase proveneau din Ungaria, Slovacia și Polonia.

Practic, Oradea a devenit un punct negru pe harta europeană a migrației berzelor, un loc unde păsările protejate la nivel internațional își găsesc sfârșitul.

Soluții există, trebuie doar voință

Grupul Milvus a sesizat Electrica, Garda de Mediu și Primăria Oradea. Biologii au venit și cu soluția: montarea de teci electroizolante pe stâlpii de electricitate. Aceste manșoane din polimeri speciali acoperă zonele periculoase ale conductorilor și au fost deja implementate cu succes în alte țări europene.

„Avem experiență și putem oferi consultanță și materiale. Dar e nevoie de voință și implicare din partea instituțiilor”, subliniază specialiștii.

Fiecare barză ucisă „costă” 270 de euro

Dincolo de tragedia ecologică, există și o dimensiune legală. Conform legislației, fiecare barză albă ucisă valorează, ca despăgubire, peste 270 de euro. Doar în vara aceasta pagubele se ridică la peste 13.000 de euro.

„Dacă nu se iau măsuri, luăm în considerare să aplicăm modelul din Ungaria, unde activiștii au deschis proces pentru fiecare pasăre moartă și au cerut despăgubiri. Așa s-au luat măsuri acolo”, a avertizat ornitologul Lőrinc Bărbos.

Electrica promite: „Vom monta izolatoare”

Reprezentanții Distribuție Energie Electrică România – sucursala Oradea spun că problema este cunoscută și au început pașii concreți pentru a o rezolva.

„Cunoaștem problema și am luat măsuri. Suntem acum în procedură de achiziție a tecilor electroizolante pe care vrem să le montăm pe stâlpii din zonă. Încercăm să facem ce ne stă în putere”, a declarat Flavius Bîtea, directorul companiei.

Dacă izolatoarele vor fi montate, păsările ar putea scăpa de acest pericol mortal. În loc să devină victime ale cablurilor, berzele ar putea găsi lângă Oradea un loc sigur, cu hrană și condiții propice, fără ca migrația lor să se transforme într-o cursă spre moarte.

