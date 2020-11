Între timp, primarul a semnat un contract pentru reabilitarea a 200 km de conducte de termoficare, iar o parte dintre bucureșteni continuă să se plângă de lipsa apei calde și a căldurii.

Libertatea vă prezintă un bilanț al primelor 30 de zile de mandat ale lui Dan în fruntea Bucureștiului.

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, alături de premierul Ludovic Orban, la conferința de presă despre termoficarea Bucureștiului | Foto: Eli Driu

De-a lungul celor 30 de zile în care a condus singur Primăria Capitalei – în absența unui Consiliu General și a numirii celor doi viceprimari care ar urma să-l secondeze – Vlad Voiculescu (USR-PLUS) și Stelian Bujduveanu (PNL) -, Nicușor Dan se poate lăuda că a semnat un contract de 1,5 miliarde de lei pentru reabilitarea a 212 km de conductă din rețeaua de termoficare a Capitalei, arată o analiză făcută de Libertatea asupra acestei perioade.

De altfel, ceva mai „grăbit”, noul primar general nu a așteptat o lună să-și prezinte bilanțul, ci a făcut-o acum o săptămână, la împlinirea a 20 de zile.

Ce a bifat edilul în prima lună de mandat:

detașarea unor angajați de la Administrația Spitalelor la Direcțiile de Sănătate Publică București și Ilfov și la Serviciul de Ambulanță;

realizarea unor chestionare printre șoferii și vatmanii STB despre cele mai aglomerate linii și despre zonele în care pasagerii nu poartă mască de protecție;

înființarea unui call center la primărie, o extensie a celui de la Termoenergetica, pentru ca bucureștenii să fie informați în legătură cu avariile;

semnarea unui contract de finanțare pentru reabilitarea rețelei de termoficare, un proiect în valoare totală de 1,5 miliarde de lei, prin care vor fi reabilitați 212 kilometri de conductă;

a oferit acces Inspectoratului de Stat în Construcții la autorizațiile date de Primăria Capitalei;

a oprit apărările Municipalității în procesele cu cetățenii pe Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

A renunțat la paza Poliției Locale

O altă decizie luată de primarul general zilele trecute a fost legată de reducerea numărului de polițiști locali care asigură paza Primăriei Capitalei, de la 27 la 10 persoane. În plus, Nicușor Dan a renunțat la cei cinci polițiști locali care îi păzeau biroul.

„Spre deosebire de ex-primarul Firea, eu nu simt nevoia de atât de multă pază și protecție, chiar mi se pare exagerată. Cu siguranță, Poliția Locală are lucruri mai importante de făcut decât să păzească biroul primarului”, a scris Nicușor Dan.

N-a tăiat nimic încă de pe „lista neagră”

Dincolo de deciziile deja luate, Nicușor Dan a intrat în Primăria Capitalei cu o listă neagră de lucruri moștenite din mandatul Gabrielei Firea pe care le-ar fi vrut schimbate urgent, pe lângă problemele evidente ale orașului, unde intră termoficarea, traficul sau poluarea.

Principalele probleme pe care noul edil a promis că le va ataca imediat după instalarea oficială în funcție sunt înlocuirea oamenilor Gabrielei Firea, desființarea companiilor municipale și tăierea unor cheltuieli angajate de fosta administrație.

Unul dintre viitorii viceprimari, Vlad Voiculescu | Foto: Vlad Chirea

Până acum, niciunul dintre aceste puncte nu a fost atins, deși nu toate țin neapărat de primar: o bună parte dintre acestea depind exclusiv de Consiliul General, care nu este în acest moment funcțional. Va fi abia pe 2 decembrie, atunci când se va reuni în prima ședință.

Tot atunci vor putea fi numiți în funcție și cei doi viceprimari, Vlad Voiculescu și Stelian Bujduveanu.

Al doilea viceprimar al lui Nicușor Dan, penelistul Stelian Bujduveanu | Foto: Facebook

Proiectul de desființare a celor 21 de societăți ar putea trece fără probleme de votul consilierilor generali cu majoritatea USR-PLUS și PNL, însă chiar și așa, procesul de dizolvare și cel de transfer al tuturor angajaților și al patrimoniului înapoi la direcțiile pe care le are primăria va fi unul de durată, chiar și de un an.

„Caracatița” a pierdut doar un om

În campania electorală, Nicușor Dan a prezentat o listă cu zeci de nume din ceea ce a numit „caracatița infracțională instaurată de Gabriela Firea la nivelul Primăriei Capitalei”. E vorba de oameni veniți la primărie pe filiera Firea-Pandele, de multe ori direct din Voluntari, rude sau prieteni de-ai familiei de primari plasați în funcții-cheie la Municipalitate.

La scurt timp după câștigarea alegerilor, Dan a nominalizat primele două persoane pe care vrea să le dea afară din primărie: Ștefan Dumitrașcu, arhitectul-șef al Capitalei, și Adrian Iordache, directorul Direcției Juridic.

Primul a plecat de bunăvoie, spunând că „e sub demnitatea mea să discut cu Nicușor Dan probleme urbanistice”.

Al doilea este încă în funcție, la fel ca zecile de nume din „caracatiță”.

Vasile Apostol, directorul ASSMB | Foto: Octav Ganea / Inquam Photos

Mai mult, unul dintre șefii de instituții acuzați de viitorul viceprimar Vlad Voiculescu, Vasile Apostol, șeful Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), cel care a dat peste 1 milion de euro din spitalele bucureștene pe clipuri cu Firea, s-a lăudat în fața angajaților că rămâne în funcție, după ce ar fi fost reconfirmat de Nicușor Dan. Edilul spune că a vorbit cu Apostol, dar că nu a semnat nimic în privința lui.

Și schimbarea conducerilor companiilor municipale depinde tot de Consiliul General. El numește reprezentanții în Adunările Generale ale Acționarilor, care stabilesc Consiliile de Administrație. Acestea, la rândul lor, aleg noile conduceri ale societăților.

Dan a promis și un audit de personal la nivelul întregii primării, audit care nu a fost început încă, și o evaluare a tuturor angajaților pentru a stabili cine rămâne și cine pleacă.

Recent însă, Nicușor Dan a suspendat un funcționar de la direcția de Mediu pentru că a dat aviz de defrișare pentru grădina unei case de pe Kiseleff, pe care Asociația Salvați Bucureștiul încearcă să o salveze de 10 ani, după cum a scris Hotnews.

La sectoare, useriștii au început concedierile

Dacă Nicușor Dan nu a început încă să dea afară oamenii din caracatița lui Gabriela Firea pe care o invocase în campania electorală, la Primăria Sectorului 1, Clotilde Armand i-a concediat deja pe directorul Administrației Domeniului Public, pe directorul Poliției Locale și pe directorul Direcției de Investiții, acuzați că au creat un deficit de 700 de milioane de lei în bugetul local.

Armand a anunțat recent că a început auditul financiar în instituție, iar inspectorii de la Ministerul de Finanțe vor verifica modul în care a fost gestionat bugetul în perioada 2016-2020, când primar a fost Daniel Tudorache. El este acum urmărit penal de DNA pentru complicitate la trafic de influență și spălare a banilor, alături de fosta soție.

La inaugurarea Stadionului Steaua, alături de premierul Ludovic Orban (dreapta) și de primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu (centru). „Întâi munca și apoi distracția”, spunea Nicușor Dan | Foto: Vlad Chirea

Și la sectorul 2 s-au mișcat lucrurile mai repede, iar primarul USR Radu Mihaiu a anunțat și primele concluzii ale verificărilor făcute de Corpul de Control: directori care nu și-au îndeplinit atribuțiile sau care au semnat achiziții neconforme, lucru pentru care vor fi băgați în Comisia de disciplină.

Concedierile la Primăria Capitalei mai au de așteptat, spune, în schimb, primarul general.

„Nu am uitat de caracatița lui Firea, dar am avut niște urgențe de rezolvat și dacă îmi permiteți să citez dintr-o anecdotă: întâi munca și apoi distracția. Spre deosebire de predecesori, o să avem o comunicare în care vom spune că am făcut și nu că vom face. Veți afla despre demiteri în momentul în care aceste lucruri se vor fi consumat. Fiți sigur că acest lucru este pe agenda mea”, a spus Nicușor Dan în urmă cu mai bine de o săptămână, întrebat despre primele demiteri.

Nedezlipit de Orban

Și pentru că e campanie electorală, de această dată pentru parlamentare, primele săptămâni de mandat ale lui Nicușor Dan în București au fost marcate de omniprezența premierului Ludovic Orban. Liderul partidului care l-a susținut pe Nicușor Dan la alegeri a fost alături de acesta la învestire, la vizite în spitale, DSP și la întâlniri cu ambasadori și miniștri. Și asta pentru că a venit și vremea ca Nicușor Dan să susțină PNL.

În total, pe contul de Facebook al lui Nicușor Dan sunt 33 de fotografii și filmulețe în care apare alături de Ludovic Orban.

De altfel, Nicușor Dan apare în mai multe afișe electorale alături de premier și candidați ai liberalilor la parlamentare. Liberalii au inclusiv un video pe pagina de Facebook în care, alături de Ludovic Orban, Violeta Alexandru, Florin Cîțu sau Ciprian Ciucu, apare și Nicușor Dan. Sub fotografia lui scrie „Primarul Capitalei susținut 100% de PNL”.

Nicușor Dan apare pe pliante și afișe electorale pentru PNL

Nu același lucru se poate spune și despre foștii săi colegi de partid din USR. Ei s-au fotografiat cu edilul într-un singur afiș electoral pentru alegerile din 6 decembrie, iar liderii alianței USR-PLUS susțin că Nicușor Dan nu dorește să participe la invitațiile acestui partid.

Poză și cu Iohannis

Duminică, edilul general a fost și la Arena Națională, acolo unde președintele Klaus Iohannis și ministrul sănătății, Nelu Tătaru, au vizitat call-center-ul DSP înființat pentru preluarea apelurilor legate de COVID-19 în București.

Primarul Nicușor Dan (stânga), alături de președintele Klaus Iohannis (dreapta) la call center-ul DSP de pe Arena Națională | Foto: Facebook

„Acest call-center, operat cu ajutorul voluntarilor, e un nou efort pentru a face față numărului ridicat de apeluri telefonice legate de COVID-19 în București. Toată recunoștința mea sutelor de voluntari, de aici și din alte locuri din Capitală, care-și sacrifică din timpul liber pentru a da o mână de ajutor autorităților publice!”, a scris Nicușor Dan pe Facebook, în dreptul fotografiilor.



