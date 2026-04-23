Noul curs pentru începători al Binance Academy, AI Unlocked: Agents and Skills, este conceput pentru a reduce acest decalaj, oferind o bază structurată și practică pentru oricine dorește să lucreze cu AI în crypto.

Cum pot fi utili agenții AI în tranzacționarea crypto

Piețele crypto se mișcă rapid. Informațiile sunt răspândite pe blockchain-uri, platforme sociale, instrumente de analiză și pagini ale proiectelor. Provocarea nu este, de regulă, lipsa datelor, ci excesul de date fragmentate și lipsa unei structuri care să le dea sens.

Agenții AI sunt bine adaptați acestui mediu. Spre deosebire de boții de bază care urmează reguli fixe sau de asistenții care răspund la întrebări individuale, un agent AI poate interpreta o solicitare, o poate împărți în pași, poate accesa instrumentele relevante și poate furniza un rezultat. În practică, acest lucru înseamnă comprimarea unui proces care implică de obicei mai multe instrumente separate – grafice, pagini ale proiectelor, date on-chain, verificări de risc, analiză de portofel – într-un singur flux de lucru structurat.

În același timp, agenții AI nu sunt complet infailibili. Rezultatele lor depind de calitatea datelor furnizate, de disponibilitatea instrumentelor și de claritatea cu care este definită sarcina. Noul curs este conceput pentru a menține acest echilibru: ajută utilizatorii să valorifice utilitatea practică a AI, păstrând în același timp așteptări realiste și obiceiuri sigure.

Despre cursul AI Unlocked: Agents and Skills

Cursul online gratuit este conceput pentru utilizatori de toate nivelurile de experiență în crypto, chiar și pentru cei fără cunoștințe anterioare de programare sau AI. Singura condiție este un cont Binance verificat.

După 10 module și quiz-uri de verificare a cunoștințelor, utilizatorii vor învăța să:

  • Diferențieze între boți, asistenți și agenți AI și să înțeleagă de ce această diferență este importantă în contextul crypto.
  • Explice modul în care funcționează agenții AI, inclusiv ciclul percepție-raționament-acțiune, rolul instrumentelor și al memoriei, precum și limitări esențiale, cum ar fi halucinațiile.
  • Aplice principii de siguranță încă de la început, inclusiv principiul privilegiului minim, igiena cheilor API și păstrarea unei etape de confirmare umană în orice flux de execuție.
  • Configureze Binance AI Pro și să formuleze prompturi eficiente care produc rezultate clare și verificabile. Activeze și combine Skills în Binance Ai Pro pentru descoperirea pieței, cercetarea tokenurilor, analiză on-chain și planificarea fluxurilor de tranzacționare.
  • Construiască un flux complet de tranzacționare asistat de AI, care să includă descoperire, verificare, evaluarea riscului, redactarea planului, confirmare umană și execuție – fără a ceda controlul către AI.

Concepte-cheie pe care le vei stăpâni

Cum funcționează agenții AI

Cursul introduce un cadru practic (percepție, raționament și acțiune) care ajută utilizatorii să înțeleagă ce se întâmplă în interiorul unui agent AI, fără a necesita cunoștințe tehnice. De asemenea, sunt prezentate patru elemente esențiale pe care fiecare utilizator ar trebui să le cunoască: promptul, contextul, memoria și instrumentele.

O limitare importantă este abordată direct: halucinația, situație în care un model AI generează informații care par sigure, dar sunt incorecte din punct de vedere factual. În context crypto, acest lucru ar putea însemna date de preț fabricate, detalii inexacte despre proiecte sau evaluări de risc înșelătoare. Cursul îi învață pe utilizatori cum să formuleze solicitări care cer transparență a surselor și cum să verifice rezultatele AI prin raportare la referințe de încredere, precum exploratoarele blockchain.

Diferența dintre boți, asistenți și agenți AI

Acești trei termeni sunt adesea folosiți interschimbabil, dar descriu sisteme diferite. Un bot urmează reguli predefinite; un asistent înțelege și răspunde la întrebări; un agent AI merge mai departe: poate interpreta un obiectiv, planifica pașii necesari pentru a-l atinge, alege instrumente și acționa. Înțelegerea acestei distincții reprezintă fundamentul întregului curs, inclusiv modul în care funcționează Skills în Binance Ai Pro și de ce designul fluxului de lucru este esențial.

Siguranța ca principiu de bază

Una dintre cele mai importante lecții ale cursului este că siguranța trebuie integrată din start. Sunt prezentate patru principii: privilegiul minim, conștientizarea utilizării cheilor API, confirmarea umană și evitarea greșelilor frecvente ale începătorilor, precum acordarea de permisiuni excesive încă de la început sau copierea prompturilor neverificate de pe rețelele sociale. Recomandarea constantă este să începi cu sarcini de cercetare în regim read-only și să adaugi permisiuni de cont doar atunci când o sarcină specifică le necesită cu adevărat.

Activarea și utilizarea Skills în Binance Ai Pro

Binance Ai Pro devine un asistent crypto practic atunci când sunt activate Skills potrivite. Cursul explică modul în care funcționează Binance Skills Hub. Hub-ul este o colecție în creștere de instrumente modulare care conectează Binance Ai Pro la capabilități specifice.

Cursul introduce, de asemenea, o distincție importantă între Skills publice, care nu necesită chei API și sunt ideale pentru cercetare de piață și analiză on-chain, și Skills cu permisiuni, care se conectează la funcții ale contului și necesită o analiză mai atentă. Utilizatorii învață cum să evalueze ce Skills sunt potrivite pentru obiectivele lor înainte de a le activa.

Concluzii

Agenții AI sunt instrumente care pot ajuta la obținerea de rezultate cu un nivel limitat de supraveghere. Utilizați cu obiective clare, fluxuri de lucru structurate și obiceiuri consecvente de siguranță, AI poate îmbunătăți semnificativ modul în care utilizatorii cercetează și participă la piața crypto. Totuși, folosiți neglijent, pot introduce riscuri noi fără a adăuga valoare proporțională.

Cursul AI Unlocked: Agents and Skills este conceput pentru a ajuta începătorii să construiască o bază corectă încă de la început: practică și mereu cu omul în control.

Cursul este gratuit și durează aproximativ 30 de minute. Descoperă cursul chiar astăzi pentru a-ți dezvolta competențele necesare utilizării eficiente a AI în crypto.

Binance Academy este este o platformă educațională de top despre blockchain și criptomonede, care oferă peste 1.000 de articole și noțiuni explicative, plus cursuri despre blockchain, criptomonede, Web3 și multe altele. Lansată în 2018, aceasta deservește milioane de cursanți din întreaga lume în peste 30 de limbi, inclusiv în limba română. Tot conținutul este accesibil gratuit.

Curios să afli mai multe? Accesează https://www.binance.com/ro/academy/articles și folosește filtre pentru a găsi mai ușor articolele potrivite nivelului tău de cunoștințe sau interesului tău, toate în limba română. 

Foto: Binance

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Compania de stat aflată în insolvență de 17 ani care a adunat datorii de 597.000.000 de lei: „Iazuri de decantare cu potențial de metale rare”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Parteneri
Politic

Parteneri
