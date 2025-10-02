Atacat de un rechin de Galapagos

La o adâncime de 38 de metri, a întâlnit un rechin Galapagos de aproape 2,7 metri și i-a fixat o etichetă la baza înotătoarei dorsale.

La scurt timp însă, scufundarea s-a transformat într-o experiență dramatică. Rechinul s-a întors brusc și l-a atacat.

„Într-o clipă, tot capul meu a fost în gura lui”, a povestit Hoyos. A auzit o pocnitură, dar nu a simțit decât presiune. Animalul l-a eliberat imediat și s-a îndepărtat.

Mușcătura i-a tăiat furtunurile de aer, i-a umplut masca cu sânge și apă și i-a lăsat pe față și scalp 27 de răni, câte una pentru fiecare dinte care l-a atins.

Cu aerul puțin rămas, a început ascensiunea lentă pentru a respecta procedura de decompresie.

A fost operat la maxilar

La suprafață, epuizat și aproape de leșin, a fost tras în barcă de colegi și dus pe Insula Cocos, unde medicii parcului i-au oferit îngrijiri de urgență, înainte de a fi transferat la un spital din San José. Acolo a urmat o operație la maxilar, după ce a primit deja copci pentru a închide rănile.

Hoyos, în vârstă de 48 de ani, conduce organizația de conservare Pelagios Kakunjá din La Paz, Mexic, și era șeful unei echipe care studia migrația rechinilor de-a lungul unei creste submarine din apropierea insulei Cocos, pentru a evalua nevoia de măsuri suplimentare de protecție împotriva pescuitului comercial.

Expediția începuse pe 20 septembrie, iar incidentul s-a produs în a șasea zi de scufundări.

Rechinul a reacționat defensiv

„Reacția lui a fost diferită de a unui scafandru obișnuit, pentru că înțelege comportamentul rechinilor”, a explicat Dr. Alex Antoniou, directorul organizației Fins Attached Marine Research and Conservation, partener în expediție. „Viața marină e imprevizibilă.”

Hoyos, care a etichetat de-a lungul carierei rechini tigru, rechini albi sau rechini balenă, consideră că femela de rechin Galapagos a reacționat defensiv la înțepătura etichetei, surprinsă de apropierea lui.

„Nu m-a văzut, apoi a simțit înțepătura și m-a mușcat ca să mă țină departe de teritoriul ei”, a spus cercetătorul.

Deși a fost pentru prima dată când a fost mușcat, el nu învinuiește animalul: „Fac asta de 30 de ani. Ea s-a speriat. Nu a fost vina ei.”

