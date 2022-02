Dacian Ciolos (D), presedinte USR PLUS, sustine o declaratie de presa la Palatul Parlamentului, la finalul intalnirii cu intalnirii cu presedintele Iohannis din cadrul consultarior cu reprezentantii partidelor parlamentare, in legatura cu solutionarea crizei politice provocata de votarea in Parlament a motiunii de cenzura impotriva Guvernului, luni, 11 octombrie 2021. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO