Potrivit Viața Liberă, acest biscuit sărat conține toți nutrienții necesari și un număr minim de calorii.

Ingredientul principal al biscuiților este zara, un subprodus rezultat din procesul de fabricare a untului. Aceasta a fost combinată cu hrișcă, o pseudocereală bogată în fibre, proteine și minerale, dar fără gluten. Biscuiții sunt însoțiți de un sos special, creat tot în laboratorul facultății.

„În primul rând, biscuiții oferă o nutriție echilibrată și pleacă de la ideea de recuperare a unor subproduse din industria laptelui. De această dată, am ales zara, care rezultă în momentul obținerii untului, prin baterea smântânii. Am valorificat această zară – foarte puțin utilizată în România – și am adăugat o sursă valoroasă de proteină din pseudocereale”, a explicat prof. dr. ing. Daniela Borda.

Produsul final este ambalat sub forma unei baterii, simbolizând energia pe care o oferă. Conține 10 biscuiți crocanți și 100 g de cremă proteică ușor picantă.

„Este o gustare sărată, pentru că majoritatea produselor proteice existente pe piață sunt batoane dulci cu zahăr adăugat, care nu susțin eficient efortul fizic sau recuperarea după activitate”, a precizat Daniela Siuleanu, membră a echipei.

Ambalajul inovator este realizat din materiale biopolimerice compostabile.

Echipa interdisciplinară de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se pregătește acum pentru competiția Ecotrophelia Europe.

„Vom merge nu doar cu produsul, ci și cu o propunere de producție la scară industrială și o simulare a ambalajului în format de serie”, a spus prof. Cătălin Fetecău.

Concursul dedicat produselor alimentare inovative a mai fost câştigat de echipa de la Galaţi în 2018, cu îngheţata din prune şi gutui.