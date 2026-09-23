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Biserica „Izvorul Tămăduirii” din zona Macul Roșu din Constanța, cunoscută drept „biserica de pe trotuar”, a fost demolată. Lucrările au avut loc în baza unei decizii definitive a instanței, prin care s-a decis desființarea construcției.
Pe locul în care se afla lăcașul de cult, miercuri, 23 septembrie, au rămas doar materialele rezultate după demolare, potrivit publicației Ziua de Constanța. Obiectele de cult au fost scoase din biserică la începutul lunii septembrie, ele fiind adăpostite în siguranță.
Biserica cu hramul Izvorul Tămăduirii avea o lungime de 21 metri și o lățime de 7 metri.
Preoții dau asigurări că lăcașul va fi reconstruit în altă parte. Reprezentanții Arhiepiscopiei Tomisului au anunțat că Primăria Constanța a identificat deja un nou teren pentru comunitatea de credincioși din zonă. Noua biserică „Izvorul Tămăduirii” va fi construită pe strada Badea Cârțan, din Constanța, unde vor fi aduse și obiectele de cult din vechiul lăcaș.