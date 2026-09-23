Știri România Părinții singuri pot primi 3 zile în plus de concediu de odihnă. Senatul a votat proiectul

Știri România Cel mai spectaculos drum din țară, parcurs în motocicletă de persoane cu dizabilități: lecția de viață predată timp de două zile pe Transfăgărășan

Știri România Iarna a venit peste noapte pe Transfăgărășan. Ninge viscolit, iar drumarii intervin cu utilaje cu lamă și peste 5 tone de sare spre Bâlea Lac / VIDEO