Evenimentul, ce poartă numele „1.000 de ghiozdane = 1.000 de visuri împlinite”, are loc joi, 4 septembrie 2025, între orele 15.00 și 21.30, în Parcul de la Gară din Constanța.

Artiștii care vor participa la eveniment sunt White Trumpet, DJ Andrei K, Trupa Soundee, Grupul Bizantin Sf. Vasile cel Mare, Velvet Strings, Lucian Colareza și Denis Ștefănescu.

Scopul spectacolului din Parcul de la Gară este sprijinirea a 1.000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar.

Biletele, cu loc la masă, au un preț de 75 de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE