Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Black Friday la Fashion Days are loc pe 6 noiembrie în acest an și este evenimentul de shopping cu cele mai multe oferte și promoții, pregătite special pentru această zi.

Oferta Black Friday cuprinde opțiuni nelimitate de piese vestimentare, încălțăminte și accesorii pentru femei, bărbați și copii, de la branduri de top precum Boss, Karl Lagerfeld, Emporio Armani și UGG.

Cele mai mari reduceri de Black Friday 2023 la Fashion Days

Black Friday 2023 la Fashion Days aduce peste 2 milioane de produse în stoc si mii de produse la cel mai mic preț din 365 zile.

De Black Friday la Fashion Days clienții se pot bucura în continuare de cele mai bune oferte din ultimele 365 de zile la branduri ca Gap, Guess, Trespass, Columbia, Nike, Puma, Calvin Klein, Stefanel. Astăzi au fost adăugate noi produse în oferta Fashion Days, la cele mai bune prețuri din an.

Ce reduceri sunt la Fashion Days de Black Friday 2023

Retailer-ul de fashion și accesorii anunță că a pregătit de Black Friday 2023 cele mai multe oferte și promoții Black Friday, special pentru această zi, având reduceri de până la 80% pentru această zi.

Recomandări Două state diferite sau un stat în care să conviețuiască israelienii și palestinienii? Care poate fi soluția pentru regiune după conflictul Israel – Hamas

Oferta Black Friday Romania la Fashion Days cuprinde opțiuni nelimitate de piese vestimentare, încălțăminte și accesorii pentru femei, bărbați și copii, de la branduri de top precum Nike, GAP, Puma, UGG, Guess, Pepe Jeans London, BOSS, Esprit, adidas, Tommy Hilfiger, U.S. Polo Assn., Diesel, Liu Jo, Love Moschino, Karl Lagerfeld, Under Armour, Fossil, UGG, Trendyol, Jack & Jones, NA-KD, Levis, Ted Baker, Gant, Geox, Furla, EA7, Michael Kors, Emporio Armani, Timberland, Trespass, Geographical Norway si multe altele. Black Friday 2023 la Fashion Days are peste 2 milioane de produse in stoc si branduri premium noi in selectia speciala pentru acest eveniment: Off White, Palm Angels, Golden Goose, Alexander McQueen, Nautica, TechnoMarine si multe altele.

Cum comanzi la Fashion Days de Black Friday 2023

Recomandarea pentru persoanele care vor să profite la maxim de această zi și să beneficieze de reducerile de la Fashion Days de Black Friday 2023 este să se pregătească din timp. Cel mai ușor ar fi să-și salveze datele cardului în contul din aplicație sau de pe site. Așa vor putea plăti sigur, ușor și rapid și vor finaliza comanda în timp record, asigurându-te astfel că vor prinde produsul dorit, în cazul în care stocul este limitat. Pentru plăți rapide și sigure, salvează-ti un card cu minimum 90 de zile de valabilitate. Așa vezi daca beneficiezi și de Dressing Room pentru plata in 4 rate.

Recomandări REPORTAJ. Acel moment în care „toți părinții te întreabă ce vrei să faci”. Patru tineri din vestul României explică de ce au vrut să fie voluntari la Ambulanță

De asemenea, cei de la Fashion Days recomandă abonamentul Genius, disponibil in 4 aplicatii: eMAG, Tazz, Fashion Days, Freshful! îți oferă cele mai bune dealuri, 1 an de transport gratuit si -10% EXTRA la produse premium pe Fashion Days. Dacă esti deja abonat Genius, asigură-te că ești logat și pe Fashion Days cu contul tău eMAG, ca să profiți de ofertele exclusive. Cumpărătorii au la dispoziție opțiunile de livrare la domiciliu prin curiersau lockerele eMAG easybox. Însă, pentru shopping sustenabil, Fashion Days recomandă livrarea în easybox.

Cum a fost Black Friday 2022?

De Black Friday 2022 la Fashion Days, clienții au plasat peste 270.000 de comenzi,iar valoarea medie a unui coș de cumpărături a fost de 440 de lei. Cele mai comandate produse au fost ghetele pentru femei, pantofii sport, ghetele pentru bărbați, jachete și veste pentru femei, genți pentru femei și jachete și veste pentru bărbați.

Peste 550.000 produse comandate

Peste 270.000 de comenzi

Comenzile platite cu cardul au reprezentat 51% din totalul comenzilor

Peste 60% dintre clienti au optat pentru livrarea in easybox

Peste 40% din valoarea comenzilor a fost reprezentată de clienți Genius

82% din valoarea comenzilor provine din aplicația Fashion Days

7% din valoarea comenzilor în patru rate, cu Dressing Room

Recomandări Biserica pe TikTok: „Am credincioșii mei, dau și ei cât pot”. Un preot exclus strânge fonduri online

Când e Black Friday 2023 în SUA

Conform tradiției americane, Black Friday 2023 este în ziua de după a patra joi a lunii noiembrie (Ziua Recunoștinței), adică pe 24 noiembrie 2023. Anul acesta, retailerii din SUA păstrează tradiția de a avea reducerile de Black Friday imediat după Ziua Recunoștinței, care este pe 23 noiembrie 2023. Astfel, Black Friday 2023 în SUA este pe 24 noiembrie.

În România, Black Friday a apărut în anul 2011, conceptul fiind adus în țară de către eMag. De-a lungul anilor, zeci de magazine din România au pus la bătaie oferte de Vinerea Neagră. Anunl acesta, Black Friday la eMAG începe pe 10 noiembrie.



Citeşte și: Reduceri Flanco Black Friday 2023