Legislația în vigoare (HG nr. 686/2022) stipulează că prețul redus trebuie raportat la cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile. De aceea, românii trebuie să fie vigilenți și să urmărească atent evoluția prețurilor produselor dorite.

InfoCons, recomandări pentru cumpărături sigure de Black Friday

Organizația pentru protecția consumatorilor InfoCons le recomandă românilor câteva sfaturi pentru cumpărături sigure de Black Friday:

Monitorizați prețurile timp de 30 de zile, pentru a vă asigura că reducerile sunt reale

Verificați disponibilitatea stocului

Asigurați-vă că prețul afișat este final și include toate taxele

Verificați dacă prețul include costurile de livrare

Confirmați dacă prețul din coșul de cumpărături este identic cu cel afișat în momentul selecției produsului

Evitați produsele contrafăcute și site-urile necunoscute

Citiți recenziile și verificați garanțiile.

Produsele pot fi returnate în 14 zile. Excepții de la regulă

În Uniunea Europeană, consumatorii au dreptul de a returna produsele achiziționate online sau prin alte mijloace de vânzare la distanță în termen de 14 zile, fără a oferi un motiv specific.

Totuși, există excepții de la această regulă, astfel că perioada de reflecție de două săptămâni nu este valabilă în cazul tuturor produselor. Excepțiile sunt:

Bilete de transport și bilete la evenimente

Rezervări hoteliere și închirieri auto

Produse alimentare livrate regulat

Produse personalizate

Înregistrări audio-video desigilate

Conținut digital online descărcat sau vizionat

Bunuri cumpărate de la persoane fizice

Contracte urgente de reparații.

Ce semnifică Black Friday

Termenul de Black Friday, în traducere „Vinerea neagră”, a fost folosit prima dată în SUA pentru a descrie traficul catastrofal din vinerea care urma sărbătorii de Ziua Recunoștinței.

În cadrul acestei sărbători americane, care are loc în fiecare an în a patra zi de joi din noiembrie, familiile se strâng în jurul unei mese festive de la care nu lipsește curcanul făcut la cuptor, iar a doua zi traficul este sufocat din cauză că toată lumea încearcă să ajungă iar acasă.

„Responsabili” cu acest nume ar fi polițiștii din orașul american Philadelphia, care, de vreo șase decenii, au ajuns să blesteme practic ghinionul pe care îl aveau în trafic.

Totodată, în Statele Unite, imediat după Ziua Recunoștinței se dă startul sezonului de cumpărături pentru Crăciun.

Implicit, magazinele începeau din acea zi de vineri să scadă prețul la produse, iar de câteva decenii termenul de Black Friday și reducerile de Crăciun au început să fie asociate tot mai mult și așa le-a rămas numele până în ziua de azi.

Popularitatea de care s-a bucurat acest fenomen în Statele Unite i-a determinat si pe retailerii din alte țări, precum și din România, să „importe” Vinerea neagră.

Anul acesta, Black Friday are loc pe 28 noiembrie în SUA. În România, de regulă, Vinerea neagră are loc cu o săptămână sau două înaintea americanilor, iar în ultimii ani, magazinele au extins perioada de reduceri pe mai multe zile, chiar două săptămâni.

Primul magazin din România care a anunțat când este Black Friday 2025 este eMAG. Retailerul a ales ziua de vineri, 7 noiembrie 2025, dată pe care o adoptă cu mici modificări și restul retailerilor de la noi.

