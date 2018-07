Vasile Blaga a ieșit după mai bine de trei ore de discuții cu apropiații și a afirmat că îl interesează interesează partidul și parcursul lui.

'Ne interesează tot ceea ce va face în anul electoral 2019, în primul rând câştigarea alegerilor prezidenţiale; sigur, vor conta şi alegerile europarlamentare, dar în primul rând alegerile prezidenţiale, pentru că vedeţi cum se comportă PSD şi astăzi ca un partid stat. Ce ar face dacă ar avea şi prezidenţialele? Avem această obligaţie cu toţii de-al sprijini pe preşedinte pentru a obţine al doilea mandat şi toţi colegii au fost de acord cu lucrurile acestea. Dorim un partid puternic, sunt multe lucruri de corectat', a spus Blaga, arătând că toate nemulțumirile și aspectele ridicate în discuție vor fi transmise către forurile formale ale partidului, către Biroul Executiv, Biroul Permanent Naţional, astfel încât ele să se corecteze.

Potrivit lui Blaga, 'ca în orice familie, lucrurile pot fi îmbunătăţite şi sunt sigur că vor fi îmbunătăţite”.

Blaga: 'Eu nu-mi mai doresc să fiu preşedinte al PNL niciodată, cu tot ceea ce pot să ajut, cum am făcut-o şi până acum, am ajutat'

Deși a decis să se implice în viața partidului, Blaga spune că nu are nevoie de nicio funcție în PNL.

„Eu nu-mi mai doresc să fiu preşedinte al PNL niciodată, cu tot ceea ce pot să ajut, cum am făcut-o şi până acum, am ajutat. Am făcut un pas în spate acum un an şi jumătate pentru că aşa am considerat corect că trebuie să facă un om politic. (…) Nu-mi trebuie nicio funcţie. (…) Mie nu-mi trebuie nicio funcţie ca să am rolul pe care şi-l doresc colegii. Din moment ce colegii, dacă i-am rugat, au venit în număr aşa de mare, înseamnă că nu am nevoie de funcţii în partid ca să ne putem da reciproc sfaturi”, a afirmat Blaga, despre o revenire a sa la ocnducerea PNL.

Întrebat şi dacă va accepta să candideze la europarlamentare, Blaga a spus că, deocamdată, colegii vor trebui să stabilească criteriile după care se va candida, și pe urmă vor vedea care sunt cele mai bune variante.

'Nu mi-am exprimat o astfel de dorinţă încă. O să vedem care sunt criteriile”, a mai spus Vasile Blaga.

Orban: Sunt deschis la orice îmbunătăţire a comunicării în interiorul partidului şi în exteriorul partidului

Liderul PNL Luydovic Orban nu vede nicio problemă în reuniunea colegilor săi.

„I-am salutat pe toţi colegii mei de partid, am discutat cu colegii. În ceea ce mă priveşte, eu sunt deschis dialogului cu toţi membrii PNL, indiferent de unde provin, indiferent ce funcţii ocupă, atât timp cât au ceva de comunicat în interiorul partidului, cât au idei benefice, cât se implică în activitatea partidului şi în îndeplinirea obiectivelor. Eu sunt un om deschis la dialog şi comunicare. Şi, de asemenea, sunt deschis la orice îmbunătăţire a comunicării în interiorul partidului şi în exteriorul partidului”, a afirmat Orban.

El a afirmat că PNL este „un partid coerent, unit, în care deciziile se iau în forurile statutare şi care pune în practică toate deciziile care sunt luate în forurile statutare”și a menționat că nu crede că astfel de întâlniri se vor repeta.

Orban a spus că Vasile Blaga ar fi extrem de util în echipa de campanie a PNL.

Foștii lideri din PDL Emil Boc, Gheorghe Flutur și Anca Boagiu au ajuns la sediul central al PNL, din Aleea Modrogan. Au mai venit Cristian Rădulescu, Roberta Anastase, Mircea Man, Mircea Hava, din fosta conducere a democrat-liberalilor.

Foștii democrat liberali vor să își spună păsurile în fața fostului lider. Alexandru Pereș a recunoscut chiar că încă mai sunt tensiuni în partid, între tabăra PDL și cea din PNL.

Aceștia ar dori ca Vasile Blaga să revină la conducerea partidului, după achitarea sa în justiție. Se vorbește chiar și despre o preluare a funcției de secretar general și o candidatură la alegerile europarlamentare, ținnd cont că acesta a pierdut ansa de a intra în Parlament, din cauza dosarului penal.

