Judecătoarea federală din Manhattan, Katherine Polk Failla, a respins oficial dosarul „cu prejudiciu”, ceea ce înseamnă că acest caz nu poate fi redeschis.

Avocații lui Dylan au susținut miercuri că reclamantul nu a prezentat documente dispuse de instanță, inclusiv mesaje text și e-mailuri.

Avocații lui Dylan au spus că reclamanta, acum o femeie în vârstă de peste 60 de ani identificată în proces prin inițialele „J.C.”, „a distrus probele direct relevante pentru acuzațiile centrale din acest litigiu”.

Procesul susținea că abuzul a avut loc în apartamentul lui Dylan de la Hotel Chelsea din New York City, când reclamantul avea 12 ani.

Într-o declarație de anul trecut, un purtător de cuvânt al lui Dylan a spus că „afirmația veche de 56 de ani este neadevărată” și că își va apăra clientul cu fermitate.

Dylan, născut Robert Allen Zimmerman în Duluth, Minnesota, în 1940, a vândut peste 125 de milioane de discuri de-a lungul carierei sale. Unele dintre cele mai faimoase cântece ale sale includ „The Times They Are a-Changin”, „Like a Rolling Stone” și „Blowin in the Wind”.