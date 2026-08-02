Contractul care trebuia să protejeze statul american lovește Boeing

Boeing construiește două noi avioane Air Force One pentru Forțele Aeriene ale Statelor Unite, pe baza platformei 747-8. Acestea vor înlocui actualele VC-25A, aeronavele prezidențiale americane aflate în serviciu de la începutul anilor 90.

Problema este că proiectul a devenit mult mai scump și mult mai lent decât era planificat inițial. Boeing a anunțat o nouă pierdere de 280 de milioane de dolari legată de program, în principal pentru resurse suplimentare de producție și certificare.

Motivul pentru care Boeing suportă aceste costuri este tipul contractului: firm fixed-price. Asta înseamnă că, dacă apar depășiri de costuri, compania nu poate trimite automat nota de plată statului american. The War Zone notează că Boeing a ajuns deja la peste 3 miliarde de dolari suportați din propriul buzunar pentru acest program.

Primul avion trebuia livrat în 2024. Acum ținta este 2028

Planul inițial era ca primul nou Air Force One să fie livrat în decembrie 2024. Acum, Boeing spune că anticipează prima livrare în 2028. Potrivit raportului GAO citat de The War Zone, programul a fost replanificat pentru livrări în 2028 și 2029.

Întârzierea nu vine doar din transformarea unui avion de linie într-un avion VIP. Air Force One nu este un simplu 747 cu interior luxos. Aeronava trebuie să funcționeze ca centru de comandă aerian, cu sisteme speciale de comunicații, protecție, autonomie operațională și capacitatea de a transporta președintele american în situații de criză.

Între timp, SUA folosește un Air Force One „de tranziție”

Întârzierea programului principal a creat și o situație neobișnuită. SUA folosește temporar un alt Boeing 747-8, primit din Qatar și transformat într-un avion prezidențial interimar, numit VC-25B Bridge.

Acest avion a intrat recent în serviciu, dar a fost deja subiect de controverse. The War Zone scrie că aeronava urmează să fie scoasă din serviciu aproximativ o lună pentru upgrade-uri suplimentare, pe fondul discuțiilor privind nivelul său de protecție și capabilitățile față de actualele Air Force One.

Asta arată cât de complicat este, de fapt, rolul Air Force One. Nu ajunge să ai un avion mare, confortabil și modern. Aeronava trebuie să poată opera în scenarii extreme, iar standardul este mult mai apropiat de zona militară decât de aviația civilă.

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