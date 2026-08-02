În plus, companiile ar putea fi încurajate să-și mute voluntar producția în timpul zilei, pentru a evita supraîncărcarea rețelei în intervalele de seară.

Ministerul Energiei cere industriei să reducă consumul la orele de vârf

„Am făcut deja o comunicare consumatorilor semnificativi, peste 50.000 de megawați/oră consum. Avem luni la ora 12:00 o reuniune în regim online. Am selectat un număr consistent de firme cu care vom discuta, să vedem în ce măsură își pot reorienta activitatea pentru a nu supraaglomera orele de seară”, a declarat secretarul de stat Cristian Bușoi.

Bușoi a precizat că măsurile sunt preventive, dar nu a exclus posibilitatea deconectării marilor consumatori industriali, în cazul unei agravări a crizei energetice.

„În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, există proceduri legale, un manual, prin care se pot deconecta în primul rând marii consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile ca să nu ajungem acolo. Ne-ar ajuta foarte mult și vom cere marilor consumatori, aceia care pot, să își reorienteze producția și fluxul industrial către orele care nu-s de vârf. Sunt convins că vor înțelege. Este mai periculos și dificil pentru ei să-i deconectăm, pentru că le-ar crea probleme. Mai bine facem un program voluntar controlat”, a explicat secretarul de stat în ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

Categoria care ar putea fi deconectată, dacă se adâncește criza din energie. Anunțul făcut de un oficial din minister

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Stare de alertă în România, din cauza crizei din energie

Contextul este marcat de instituirea stării de alertă la nivel național pentru luna august, anunțată vineri de premierul Ilie Bolojan.

Aceasta vine ca răspuns la scăderea producției de energie din cauza secetei severe și a debitelor reduse pe râuri, inclusiv pe Dunăre.

„Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie din cauza secetei și a debitelor reduse pe râuri, dar mai ales pe Dunăre”, a declarat premierul.

Una dintre măsurile implementate de Guvern este devierea cursului Brațului Bala pentru a asigura funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă.

La începutul săptămânii, Nuclearelectrica a oprit Reactorul 1 din cauza nivelului redus al Dunării, iar în lipsa unei soluții, exista riscul opririi și a Reactorului 2, care, împreună, generează 20% din energia electrică a țării.

Închiderea reactorului 1 al Centralei nucleare de la Cernavodă, oprit marți dimineaţă din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, va avea impact direct asupra facturilor la lumină ale românilor, au explicat experții în energie Eugenia Gușilov și Corina Murafa, pentru Libertatea.

Premierul a cerut populației să reducă seara consumul de energie

Premierul Bolojan a cerut populației și industriei să reducă voluntar consumul de energie, mai ales în intervalul 20:00-23:00, când cererea depășește oferta.

„Apelul meu este să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare a consumului de energie, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, de la 20.00 la 23.00, atunci când avem deficit de energie”, a declarat el.

Dunărea a scăzut la debite istorice din cauza caniculei extreme, punând la încercare Centrala de la Cernavodă. „Apele Române” anunță că autoritățile au la dispoziție doar două săptămâni pentru a găsi soluții la criza provocată de secetă.

Conform Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), debitul Dunării va scădea la începutul lunii august la 1.500 mc/s, de trei ori mai mic decât media multianuală.

Administrația Națională Apele Române avertizează asupra uneia dintre cele mai severe secete hidrologice din ultimele decenii, care necesită măsuri imediate pentru a proteja resursele energetice și de apă ale țării.

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