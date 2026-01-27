„El a fost pus în libertate, i s-a permis o învoire. În ziua de 23, vineri, s-a prezentat la sediul Poliţiei Voluntari și tot vineri a semnat cu privire la această activitate procedurală. Imediat după sesizarea de la ANP am declanşat procedura de urmărire. Într-un procent mare luăm în calcul că a plecat din România, a plecat în Turcia şi vă spun de ce. Astăzi, cu ocazia verificărilor, mai precis cu ocazia discuţiilor cu fosta soţie, fosta parteneră, ni s-a precizat că a fost contactată de un cetăţean care i-a comunicat că este plecat în Turcia. Nu înseamnă că este 100%, dar luăm în calcul într-un procent destul de mare”, a spus Bogdan Despescu luni, 26 ianuarie, într-o conferință de presă la sediul Guvernului.

Abdullah Atas, omul de afaceri turc condamnat definitiv în 2017 la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru uciderea unui polițist în 2015, a fost dat în urmărire internațională luni, 26 ianuarie, după ce nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova dintr-o permisie de trei zile.

O fotografie veche lui Abdullah Atas este pe site-ul Poliției Române

Dispariția a fost anunțată în aceeași zi, în jurul orei 10.00. „La data de 26.01.2025 DGPMB a fost sesizată de către Penitenciarul Rahova despre faptul că un cetățean de naționalitate turcă (Atas Abdullah) care este încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor a beneficiat de permisie în perioada 23-26.01.2026 și nu a mai revenit în penitenciar”, a transmis Poliția Capitalei.

Libertatea a publicat cea mai recentă fotografie, făcută pe 23 ianuarie, când Abdullah Atas a ieșit pe poarta Penitenciarului Rahova beneficiind de permisie.

Cea mai recentă imagine. Atas are înălţimea de 1,68 de metri, statură atletică, ochi căprui, sprâncene arcuite, faţă ovală, ten deschis, păr şaten închis. Ultima oară când a fost văzut purta blugi de culoare neagră, geacă albastră, bluză de trening gri şi era încălţat cu adidași de culoare albă.

Oamenii legii au făcut apel la cei care îl recunosc să sune imediat la numărul de urgență 112, dar „să nu se apropie de acesta, întrucât poate reprezenta un pericol”.

„Pentru orice informaţie cu privire la persoana din fotografie, apelaţi numărul unic de urgenţă 112 sau Penitenciarul Bucureşti-Rahova, la numărul de telefon 0214.200.810”, a transmis și Penitenciarul Rahova.

Surse apropiate anchetei au spus atunci pentru Libertatea că Penitenciarul Rahova i-a mai acordat peste 20 de permisii omului de afaceri turc, fără să fi existat incidente.

Crima pentru care a fost condamnat Abdullah Atas s-a petrecut pe 2 august 2015, la intersecția străzii Nicolae Caramfil cu șoseaua Pipera din București. Atunci, polițistul Gheorghe Ionescu, de la Brigada Rutieră, a încercat să îl oprească în trafic pentru un control de rutină, însă Atas a accelerat intenționat și l-a lovit pe agent.

Polițistul a fost târât pe capota mașinii peste 300 de metri, apoi aruncat pe carosabil. Abdullah Atas se afla sub influența alcoolului în momentul accidentului, iar polițistul Gheorghe Ionescu a murit la spital după aproape trei săptămâni.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE