Mihai Pîrlog a precizat însă că rămâne în competiție pentru funcția de Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

„În urma unei temeinice analize, am decis să nu mai continui participarea în cadrul procedurii de selecţie pentru numirea în funcţia de procuror şef al DIICOT şi să mă concentrez asupra celei de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, a transmis Bogdan Pîrlog într-un mesaj publicat pe Facebook.

De ce a renunțat la șefia DIICOT

Magistratul a explicat că s-a înscris inițial pentru șefia DIICOT din cauza unei temeri generale din sistem: riscul de a nu exista candidați puternici, mai ales în contextul în care legea actuală obligă ministrul Justiției să facă o numire.

Totuși, Pîrlog a constatat că în cursă au intrat și profesioniști remarcabili. El a oferit exemplul procuroarei Ioana Albani, despre care a afirmat că a avut o prestație convingătoare la interviu.

În urma retragerii sale, în competiția pentru șefia DIICOT au mai rămas patru candidați, magistratul considerând că prezența sa în această procedură nu mai este „absolut necesară”.

Miza principală: Parchetul General

Decizia de retragere are și un motiv strategic. Bogdan Pîrlog dorește să se concentreze exclusiv pe funcția de Procuror General, considerând că profilul său este mult mai potrivit pentru această poziție.

Magistratul a subliniat că experiența de peste 25 de ani în sistem, calitățile profesionale și competențele dovedite îl recomandă pentru a răspunde nevoilor sistemice de la vârful Ministerului Public.

El susține că demersul său nu este alimentat de orgolii personale, ci de necesitatea de a „reașeza Ministerul Public în parametrii unei evoluții normale”, pentru a oferi societății o justiție curată, eficientă și demnă de un stat european.

Un avertisment pentru ministrul Justiției

La finalul mesajului său, Pîrlog a lansat un mesaj tranșant către conducerea Ministerului Justiției, subliniind că mingea este acum în terenul decidenților politici.

„În concluzie, există opțiuni, totul depinde în ce măsură ministrul Justiției va acorda prioritate criteriilor de competență profesională și a interesului public sau va răspunde unor direcții trasate în urma unor negocieri străine valorilor clamate public”, a concluzionat Bogdan Pîrlog.