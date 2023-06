15 ani de închisoare pentru un artist din Crimeea care a condamnat războiul. "Mai bine închis, cu conștiința curată, decât un animal de fermă, tăcut, în libertate"

Bogdan Ziza a fost arestat în luna mai 2022, după ce a stropit cu vopsea galbenă și albastră (culorile steagului ucrainean) ușa clădirii administrației orașului Eupatoria (Ievpatoria) din Crimeea anexată de Rusia. De asemenea, el a încercat, fără succes, să dea foc intrării în clădire aruncând un cocktail Molotov.

Foto: t.me/Crimeanwind

Artistul a înregistrat video gestul său, alături de un discurs împotriva războiului, în care i-a îndemnat pe oameni să protesteze împotriva invadării Ucrainei de către Rusia. Ziza a postat apoi apelul la protest pe paginile sale de pe rețelele de socializare.

La câteva ore după ce a fost reținut, pe data 19 mai, pe un canal de televiziune local a fost difuzată o înregistrare video în care Ziza apărea cerându-și scuze pentru acțiunile sale. Artistul a confirmat ulterior că imaginile au fost filmate sub constrângere.

Autoritățile ruse l-au acuzat pe Ziza de comiterea unui act de terorism și au susținut că au găsit amenințări și îndemnuri la comiterea altor atacuri în videoclipul postat de acesta pe rețelele de socializare.

Recomandări Patru europarlamentari români, despre femeia care îl acuză pe Tudose de hărțuire sexuală: „Om de bază, cu foarte mult bun simț, fată serioasă”

Tribunalul militar rus din Rostov pe Don l-a găsit vinovat și l-a condamnat la 15 ani de închisoare.

Procurorii ceruseră o pedeapsă de 18 ani pentru Ziza.

„Îmi pare rău pentru ceea ce am făcut? Îmi pare rău că am exagerat și că acțiunile mele au oferit temei pentru un dosar de terorism… Dar în rest am acționat conform conștiinței mele”, a spus Ziza, citat de Grati, în ultima sa declarație în fața instanței, dată luni.

„Acțiunea mea a fost un strigăt din inimă și conștiință îndreptat către cei care, la fel ca și mine, erau speriați, dar care nu au vrut și nu vor acest război… Este mai bine să fii închis cu o conștiință curată decât să fii un animal de fermă, tăcut, în libertate”, a adăugat artistul.

În aceste ultime cuvinte ale sale în fața tribunalului, Ziza a promis, de asemenea, că va intra în greva foamei pe data de 10 iunie pentru a le cere autorităților să îi retragă cetățenia rusă și să îi elibereze pe prizonierii politici ucraineni închiși în Rusia.

Foto: Bogdan Ziza / Instagram

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina

Playtech.ro Femeia ‘vândută’ de Ceaușescu în cea mai periculoasă țară din lume, ca la târgul de sclavi: nu vrea să revină în România nici azi

Viva.ro O mai știi pe directoarea din Liceenii? Uluitor câți bani primește acum lunar Cristina Deleanu pentru rolul de atunci

PUBLICITATE Mădălina Preda a acceptat provocarea ELLE de a-și reinventa stilul. Vezi rezultatul

FANATIK.RO Cât costă o noapte de cazare la all inclusive în stațiunile Neptun și Olimp. Mulți români consideră prețurile prea mari

Știrileprotv.ro Rebelii ruși anti-Putin susțin că au capturat un oraș din Rusia. Mesajul transmis de luptători

Observatornews.ro Misterul crimei din Sectorul 4 al Capitalei se adânceşte. Dispariţia unei femei şi a fiicei sale de 12 ani în preajma Paştelui ar putea avea legătură cu cazul

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Promovarea a adus încă doi acţionari la Dinamo! Conducerea a confirmat că vor investi: "Au făcut business în România"

Unica.ro Pensia incredibilă pe care o primește lunar Maria Băsescu. Soția lui Traian Băsescu a lucrat pe litoral