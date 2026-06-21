Bolojan dezvăluie de ce l-a ales Nicușor Dan pe Adrian Veștea pentru funcția de premier: „Strict pentru asta”

Bolojan a adăugat că, atunci când vrei să spargi ceva, trebuie să vezi care este locul mai slab. „Din păcate asta e situaţia”, a precizat Bolojan la Digi24 .

Liderul liberal l-a taxat dur pe Veștea nu doar pentru că a acceptat nominalizarea din partea președintelui fără susținerea propriei formațiuni politice, ci și pentru lipsa de respect manifestată prin absența de la Congresul Extraordinar al partidului, unde își anunțase inițial candidatura.

Bolojan i-a trimis lui Nicușor Dan propunerile PNL de guvern minoritar făcut de PNL sau de PSD

În acest context de criză, liderul liberal consideră că singura soluție fezabilă o reprezintă formarea unui guvern minoritar — fie de centru-stânga (condus de PSD), fie de centru-dreapta (o formulă PNL-USR-UDMR, pentru care există deja un acord de principiu între președinții celor trei formațiuni).

Pentru a asigura stabilitatea țării, Bolojan propune semnarea unui „pact național” pe șase luni, prin care forțele politice să garanteze, indiferent de cine guvernează, adoptarea urgentă a reformelor din PNRR și menținerea echilibrelor bugetare. Liderul PNL a avertizat că noul Executiv trebuie să își asume răspunderea în Parlament cel târziu până la jumătatea lunii iulie pentru proiectele blocate, miza fiind de ordinul miliardelor de euro.

Cum a decurs colaborarea între Palatul Victoria și Cotroceni

Ilie Bolojan spune că, deși Nicușor Dan nu a procedat corect prin desemnarea lui Veștea ca premier fără să consulte PNL, pe plan instituțional colaborarea dintre cele două palate a funcționat fără probleme.

„Evident că nu e un gest de fair-play. Şi nu este un gest în spiritul unei democraţii parlamentare, oricum s-ar spune”, a declarat Bolojan.

Bolojan refuză să spună la ce premier se gândește în cazul unui guvern minoritar

Întrebat pe cine ia în calcul pentru funcția de prim-ministru în eventualitatea unui guvern minoritar de centru-dreapta susținut de PNL, USR, UDMR și minorități, Ilie Bolojan a refuzat să înainteze un nume, subliniind că este mult prea devreme pentru a discuta despre nominalizări concrete.

Ilie Bolojan le cere demisia puciștilor din PNL

Noul lider liberal a subliniat că, în cei 30 de ani de când este membru, s-a aflat de multe ori în dezacord cu deciziile conducerii și a votat împotrivă, însă a ales întotdeauna să protesteze exclusiv în interior, fără a apela la jocuri de culise distructive: „Dacă totuşi deciziile acelui partid sunt incompatibile cu ceea ce vrei tu să faci, ce face un om decent? Pleacă demn, îşi anunţă colegii, îşi dă demisia, îşi pune mandatul. Dar când nu faci niciuna dintre ele, asta înseamnă motiv de tensiune”.

Bolojan spune că nu i-a primis niciodată lui Nicușor Dan că va vota un guvern tehnocrat

Ilie Bolojan demontează acuzațiile și neagă categoric că i-ar fi promis președintelui Nicușor Dan susținerea PNL pentru un guvern tehnocrat. Liderul liberal a subliniat că întreaga discuție de la consultări s-a desfășurat în prezența a cinci martori, explicând că șeful statului doar a vehiculat această ipoteză de lucru după ce a întrebat dacă PNL poate asigura o majoritate, însă niciunul dintre cei prezenți nu și-a dat acordul: „Nu s-a întâmplat o astfel de minciună și caut să respect ceea ce spun”.

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