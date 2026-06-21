Ilie Bolojan, singurul rămas în cursă pentru șefia PNL, cu Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru în echipă

Ilie Bolojan este singurul candidat rămas în cursa pentru șefia PNL

Singura moțiune depusă pentru conducerea PNL, intitulată „Modernizare cu Rădăcini”, îi aparține actualului președinte al partidului, Ilie Bolojan. Astfel, Ili Bolojan este singurul candidat rămas în cursa pentru șefia PNL, la Congresul Extraordinar organizat în această duminică la Romexpo.

Acesta își propune să conducă partidul spre o modernizare bazată pe respectarea valorilor tradiționale care au definit identitatea PNL.

„Cred într-un partid mai deschis, mai credibil și mai conectat la așteptările românilor”, a declarat Bolojan.

Cine sunt membrii din echipa lui Ilie Bolojan

Echipa de conducere propusă de Ilie Bolojan este formată din:

Prim-vicepreședinte: Dan Motreanu

Secretar general: Robert Sighiartău

Vicepreședinți: Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga.

Printre propuneri se numără Dragoș Pîslaru (fost europarlamentar) și Oana Gheorghiu (activist civic, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață), ambii înscriși în partid cu doar o zi înaintea Congresului. Pîslaru a motivat pasul prin necesitatea unei echipe solide pentru asumarea reformelor administrative, în timp ce Oana Gheorghiu a precizat că a acceptat propunerea pentru a sprijini eficientizarea sectorului public și combaterea risipei.

Ciprian Ciucu s-a retras după ce a fost pus sub control judiciar

Ciprian Ciucu a anunțat sâmbătă că nu va mai candida pentru o poziție în conducerea centrală. El era singurul dintre actualii prim-vicepreședinți care își exprimase sprijinul pentru Ilie Bolojan.

Decizia a fost luată după ce procurorii DNA l-au plasat sub control judiciar pentru luare de mită, într-un dosar vizând fapte din perioada în care ocupa funcția de primar al sectorului 6. Procurorii susțin că acesta ar fi primit servicii de publicitate și consultanță electorală în schimbul facilitării unor proceduri urbanistice pentru un proiect imobiliar.

Ciucu a respins acuzațiile, afirmând că terțe persoane s-au folosit de numele său, însă a considerat corectă retragerea din cursă pentru a nu afecta imaginea partidului:

„Din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele meu, nu vreau să îi pun în situația de a avea un prim-vicepreședinte urmărit penal. PNL trebuie să dețină avantajul moral”, a transmis Ciucu, adăugând că se va dedica exclusiv atribuțiilor administrative de la nivelul Capitalei.

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Lista modificărilor propuse în statutul PNL

Convocarea Congresului a fost aprobată anterior de Consiliul Național Extraordinar cu o majoritate de 85% (566 de voturi „pentru”, 97 „împotrivă” și 19 abțineri). Principalele modificări statutare supuse votului delegaților vizează:

Desființarea Biroului Executiv (BEX) și transferul atribuțiilor acestuia către o structură nouă, denumită Biroul Permanent Național (BPN).

Reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la patru funcții la o singură poziție.

Revenirea la sistemul de alegere a conducerii pe bază de moțiuni.

Înființarea Comisiei Naționale pentru Litigii, responsabilă de soluționarea contestațiilor privind sancțiunile interne.

Adrian Veștea contestă legalitatea congresului

După desemnarea sa ca premier, Adrian Veștea a refuzat solicitarea partidului de a-și depune mandatul, determinând conducerea PNL să declare că acesta s-a poziționat în afara liniilor statutare ale formațiunii.

Veștea a solicitat inițial amânarea Congresului cu o săptămână pentru a-și pregăti o moțiune axată pe un parteneriat cu președintele României. Reprezentanții conducerii PNL, prin vocea deputaților Robert Sighiartău și Ionel Bogdan, au precizat că solicitarea nu a fost transmisă oficial Secretariatului General, ci doar prin intermediul rețelelor sociale, menționând că termenul de depunere a moțiunilor a expirat sâmbătă, la ora 17:00.

Ulterior, Adrian Veștea a anunțat că nu își va mai depune candidatura, considerând Congresul ca fiind „nestatutar și nelegal”.

Viitorul Guvernului Veștea rămâne incert

Guvernul propus de Adrian Veștea se confruntă cu dificultăți majore în obținerea sprijinului parlamentar. PNL, USR, UDMR și AUR au anunțat deja că nu vor susține învestirea.

PSD analizează încă posibilitatea de a intra la guvernare, iar o decizie ar putea fi luată în această seară, în cadrul Consiliului Politic Național al partidului, conform declarațiilor liderului PSD, Sorin Grindeanu.

Deși Veștea a finalizat un program de guvernare pentru 2026-2028, care pune accent pe reforme structurale și securitate națională, lista completă a miniștrilor rămâne nefinalizată. Printre numele propuse se numără Alexandru Nazare la Finanțe și Luca Niculescu la Externe, conform unei postări recente a lui Veștea pe rețelele sociale.