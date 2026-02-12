Bonus majorat pentru angajații Ferrari

Constructorul din Maranello a înregistrat venituri nete de 7,146 miliarde de euro, în creștere cu 7% față de anul anterior. Profitul operațional (EBIT) a ajuns la 2,110 miliarde de euro, în urcare cu 12%, iar marja operațională s-a situat la 29,5%.

Profitul net a fost de 1,6 miliarde de euro, iar câștigul diluat pe acțiune a atins 8,96 euro. Totodată, compania a anunțat că portofoliul de comenzi acoperă producția până la sfârșitul anului 2027, potrivit il Resto del Carlino.

Pe baza acestor rezultate, Ferrari va acorda în 2026 un bonus de competitivitate de până la 14.900 de euro celor aproximativ 5.000 de angajați italieni, cu 500 de euro mai mult decât anul trecut.

Directorul general Benedetto Vigna a justificat decizia prin performanțele financiare obținute: „Având în vedere rezultatele, este corect să le împărtășim cu toții”.

Și acționarii vor beneficia de o distribuție mai consistentă a profitului. Directorul financiar Antonio Picca Piccon a anunțat că în 2026 va fi înaintată Consiliului de Administrație propunerea de a distribui 40% din profitul de 1,6 miliarde de euro, peste nivelul de 35% din anul precedent.

„Va fi mai mare, vom aduce în consiliul de administrație propunerea de a distribui 40% din profit, adică 1,6 miliarde, față de 35% anul trecut”, a declarat acesta.

Patru lansări în 2026 și finalizarea modelului electric Luce

Pentru 2026, Ferrari pregătește patru lansări de modele și etapa finală a prezentării modelului electric Luce, programată pentru 25 mai, la Roma.

„În 2026 vom face patru lansări de produse, pe lângă finalizarea prezentării modelului electric Luce pe 25 mai, la Roma”, a precizat Picca Piccon.

Acesta a subliniat că „oportunitățile pentru noi în 2026 vor proveni din buna execuție a lansărilor”.

La rândul său, Benedetto Vigna a afirmat că noile modele vor integra rezultate ale proiectelor anterioare: „Vor surprinde mulți clienți, pentru că în unele modele se vor regăsi roadele muncii depuse pentru Hypersail”.

În 2025, Ferrari a lansat șase modele: 296 Speciale, 296 Speciale A, Amalfi, 849 Testarossa, 849 Testarossa Spider și prima etapă de prezentare a modelului Luce, cunoscut anterior drept Elletrica, care vor influența livrările din 2026 și din anii următori. În ceea ce privește modelul electric, comenzile vor fi deschise pe 27 mai, după anunțarea prețului.

„Feedback-ul clienților, mulți dintre ei fiind noi, a fost foarte pozitiv. Clienților le place faptul că suntem singurii care oferă trei opțiuni de motorizare (termică, plug-in și electrică)”, a subliniat Benedetto Vigna.

După publicarea rezultatelor financiare, acțiunile Ferrari au crescut cu 8,4%. Pentru 2026, compania estimează venituri de aproximativ 7,5 miliarde de euro și o marjă EBITDA de 39%.

