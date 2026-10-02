Piața auto din România își extinde opțiunile în zona vehiculelor hibride prin intrarea oficială a unui nou jucător chinez. Brandul auto LEPAS, aflat în portofoliul gigantului Chery Group, a debutat pe plan local prin deschiderea primului său showroom, la Sibiu, și prin lansarea oficială pe piață a modelului L8, un SUV de clasă premium cu propulsie plug-in hybrid.

Parteneriatul este gestionat de importatorul exclusiv Materom, o companie românească cu peste 25 de ani de experiență în industria auto națională. Planurile de expansiune ale noului brand sunt deosebit de ambițioase. Până la sfârșitul anului 2026, rețeaua națională va număra 12 dealeri autorizați, urmând ca până în 2027 numărul acestora să se dubleze la 24 de puncte de vânzare și service, acoperind aproximativ 80% din marile orașe din țară.

În prezent, marca are deja opt parteneri activi în centre urbane majore, precum București, Cluj, Brașov, Timișoara, Iași, Bacău, Pitești și Sibiu.

Autonomie mixtă de peste 1.000 km și preț special de lansare

Primul automobil introdus în showroom-urile din România este modelul LEPAS L8, poziționat în segmentul SUV-urilor de familie de dimensiuni generoase. Vehiculul combină un motor pe benzină de 1,5 litri cu un sistem de propulsie electrică. Conform datelor oficiale WLTP, ansamblul oferă o autonomie combinată ce ajunge până la 1.040 de kilometri și un consum mixt de doar 2,0 litri la 100 de kilometri. În situațiile în care bateria este complet goală, consumul declarat se stabilizează la 6,0 litri la 100 de kilometri.

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Vehiculul plasează un accent deosebit pe confortul pasagerilor, având un ampatament de 2.800 mm și scaune ergonomice prevăzute cu zece straturi de spumă, încălzire, ventilație și funcții de masaj. Din punct de vedere tehnologic, modelul integrează asistență la parcare de la distanță, camere periferice la 540 de grade cu funcție de vizualizare prin șasiu și o suită completă de sisteme de siguranță. Pentru a răspunde exigențelor europene, reglajele șasiului au fost realizate de o echipă specializată de ingineri din Europa.

Producătorul propune două niveluri de echipare, Essence și Elegance, cu un preț de listă anunțat de 45.500 de euro cu TVA inclus. La lansare, importatorul oferă o reducere comercială directă de 3.000 de euro, coborând prețul la 42.500 de euro, pachetul fiind completat de primele două revizii gratuite.

Interes crescut al cumpărătorilor și lansări viitoare

Până în prezent, echipa locală a înregistrat aproape 2.000 de solicitări din partea potențialilor clienți români. Strategia pe termen lung include introducerea unor modele suplimentare în gama locală. Următorul vehicul din listă este LEPAS L6, disponibil în variante plug-in hybrid și 100% electrice, ce va fi prezentat în premieră la Salonul Auto București. Ulterior, gama va fi completată de crossover-ul compact L4 și de alte două modele planificate pentru a doua jumătate a anului 2027.