Fenomenul vine pe fondul faptului că mulți taximetriști au renunțat „la meserie”, mai ales după ce, în 2022, a fost modificat regulamentul serviciului de taximetrie, impunându-se condiții mai stricte privind autoturismele.

Conform datelor primăriei, în 2024, 90% dintre taxiurile din Brașov sunt Euro VI, hibride sau electrice, iar sub 10% funcționează cu motorizare Euro 5 și GPL.

Din cele 1.109 de autorizații aprobate de Consiliul Local Brașov, 121 sunt oficial libere. Data limită pentru înscrierea la licitație este 24 octombrie, iar rezultatele vor fi anunțate pe 31 octombrie. Licențele efective vor fi atribuite începând cu 3 noiembrie.

Selecția pentru noile autorizații taxi se face pe baza unor criterii stricte, printre care:

vechimea mașinii (maximum 10 puncte pentru autoturisme mai noi de 1 an);

clasificarea de poluare (40 puncte pentru mașini electrice, 35 puncte pentru hibride Euro VI, 20 pentru Euro VI clasic);

volumul portbagajului și dotările de confort (aer condiționat, spațiu interior);

dotările de siguranță (până la 8 puncte pentru mai mult de 6 airbaguri);

experiența transportatorului (0,5 puncte pentru fiecare an de activitate autorizată);

forma de deținere a vehiculului (proprietate sau leasing);

prezența în activitate minimum 8 ore/zi;

dotări suplimentare precum GPS, POS pentru plată cu cardul sau perete despărțitor între șofer și client.

Numărul mare de licențe libere reflectă dificultățile din domeniu: investiții mari în mașini noi și reglementări tot mai stricte, care îi determină pe mulți taximetriști să renunțe.

