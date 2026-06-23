Folosind un tractor, membrii grupului au săpat un mesaj uriaș pe un câmp din apropierea orașului Cricklade (vestul Angliei): „Brexit a distrus Regatul Unit” , un slogan gigantic, perfect vizibil din avion.

Regretul fermierilor și instabilitatea politică

„Nu văd niciun beneficiu. Singurul orizont din viața mea de astăzi sunt nepoții mei, pentru care aș dori să văd lucrurile îmbunătățindu-se. Singura cale posibilă constă în legături mai strânse cu Europa”, a declarat fermierul care și-a pus terenul la dispoziție pentru această acțiune.

Gestul este cu atât mai frapant cu cât agricultorii britanici au votat masiv pentru opțiunea „Leave” în 2016.

Fermierul care și-a pus la dispoziție terenul și-a exprimat deschis dezamăgirea, provocându-i pe cei care au promis beneficii post-Brexit să îi arate măcar un singur avantaj real.

De la ieșirea formală de pe piața unică (31 decembrie 2020), Regatul Unit s-a confruntat cu efecte severe.

Moneda și piețele britanice au suferit șocuri succesive, iar analiștii locali consideră economia națională ca fiind sever fragilizată în raport cu partenerii continentali.

De asemenea, Marea Britanie a cunoscut o succesiune rapidă de prim-miniștri, într-un ritm alert, nemaivăzut de aproape două secole.

Tabăra antireintegrare: argumentul economic și opoziția politică

În ciuda dificultăților evidente, o parte importantă dintre cei care au votat pentru părăsirea blocului comunitar resping ideea unei reveniri.

La dreapta eșichierului politic, partidul Reform UK, condus de populistul Nigel Farage, înregistrează o creștere semnificativă în sondaje. Farage, care a criticat constant Bruxelles-ul din postura de europarlamentar între 1990 și 2020, își menține opoziția fermă față de orice tentativă de reconciliere cu UE.

Paradoxal, nici la stânga radicală entuziasmul nu este total: formațiunea ecologistă proeuropeană condusă de Zack Polanski nu promovează în mod activ o revenire deplină în structurile comunitare.

Oponenții reintegrării susțin că Uniunea Europeană și-a pierdut din atractivitatea economică la nivel mondial. Dacă în 2016 PIB-ul colectiv al UE reprezenta 22% din cel global, zece ani mai târziu acest procent a scăzut la 15%, în beneficiul direct al Statelor Unite și al statelor asiatice.

„Problema a fost execuția, nu proiectul”

Susținătorii convinși ai Brexitului nu consideră că proiectul a fost o eroare în sine, ci acuză modul defectuos în care a fost pus în aplicare.

Philip Hollobone, fost deputat conservator, consideră că potențialul separării nu a fost încă valorificat, dar că acest lucru rămâne posibil în viitor.

În opinia sa, cel mai mare eșec al guvernelor britanice a fost incapacitatea de a reduce imigrația — o promisiune-cheie a campaniei din 2016. „Am avut ocazia să înăsprim controlul imigrației, dar s-a întâmplat exact contrariul”, a subliniat fostul parlamentar.

Schimbare istorică în opțiunea britanicilor

În ciuda argumentelor politice de la Londra, baza electorală pare să fi obosit după zece ani de experimente post-Brexit.

Cel mai recent sondaj de opinie publicat la această dată aniversară indică o răsturnare completă a preferințelor publicului: 53% dintre britanici declară acum că ar prefera o reîntoarcere completă a Regatului Unit în Uniunea Europeană.

De altfel, și premierul britanic care și-a anunțat demisia din funcție, Keir Starmer, a recunoscut anul trecut că Brexitul a fost dăunător pentru Marea Britanie și că „trebuie să avem o relație mai strânsă cu UE”.



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