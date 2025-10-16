Previziuni economice

În prima sa declarație publică după ce a primit proiectul raportului Oficiului pentru Responsabilitate Bugetară (OBR), Reeves a confirmat că analizează opțiuni fiscale și de cheltuieli.

„Desigur, ne uităm la taxe și cheltuieli”, a spus ea când a fost întrebată cum va aborda provocările economice în viitorul buget, relatează Sky News.

Reeves se așteaptă să trebuiască să găsească până la 30 de miliarde de lire sterline pentru a echilibra bugetul, după o serie de factori precum modificarea politicilor privind energia și asistența socială.

Fondul Monetar Internațional a revizuit recent previziunile de creștere pentru Marea Britanie, estimând o creștere de 1,3% a PIB-ului în acest an și anul viitor.

Cauze ale dificultăților economice

Ministrul britanic de Finanțe a atribuit amploarea provocărilor economice mai multor factori, inclusiv Brexitului.

„Austeritatea, Brexitul și impactul continuu al mini-bugetului lui Liz Truss, toate aceste lucruri au apăsat greu asupra economiei Regatului Unit”, a declarat Reeves pentru Sky News.

„Deja, oamenii credeau că economia Regatului Unit va fi cu 4% mai mică din cauza Brexitului”, a adăugat aceasta.

Abordarea provocărilor

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

Reeves a subliniat angajamentul său de a se asigura că „cifrele se adună întotdeauna”.

„Nu voi evita aceste provocări”, a afirmat ea, indicând că relaxarea regulilor fiscale nu este o opțiune.

„Desigur, ne uităm la taxe și cheltuieli, dar cifrele se vor aduna întotdeauna cu mine ca și cancelar, pentru că am văzut acum doar trei ani ce se întâmplă când un guvern, unde conservatorii, au pierdut controlul finanțelor publice: inflația și ratele dobânzilor au explodat”, a explicat Reeves.

Reeves a subliniat că încearcă să stimuleze creșterea economică

Întrebată dacă poate promite că nu va permite economiei să se blocheze într-un ciclu al creșterilor anuale de taxe pentru a acoperi deficite anuale, Reeves a răspuns: „Nimeni nu vrea ca acel ciclu să se încheie mai mult decât mine”.

Ea a subliniat că încearcă să stimuleze creșterea economică și a evidențiat că Marea Britanie a avut cea mai puternică creștere economică din G7 în prima jumătate a acestui an.

Planuri pentru redresare

Reeves a menționat eforturile de a atenua unele efecte negative ale Brexitului prin acorduri recente cu UE privind comerțul cu alimente și produse agricole, circulația mărfurilor, energia și un program de mobilitate pentru tineri.

Cu toate acestea, ea a recunoscut: „Nu există nicio îndoială că impactul Brexitului este sever și de lungă durată”.

În timp ce se pregătește pentru prezentarea bugetului, Reeves pare hotărâtă să abordeze provocările economice ale Marii Britanii printr-o combinație de măsuri fiscale și de cheltuieli, recunoscând în același timp impactul continuu al deciziilor politice și economice anterioare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE