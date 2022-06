De pe patul de spital, Brigitte Pastramă a transmis un mesaj în care anunță că s-a operat, iar soțul ei, Florin, nu i-a fost alături în aceste clipe dificile. Fosta soție a lui Ilie Năstase nu a spus ce probleme de sănătate a avut, ci doar că intervenția a fost una foarte grea. Acum, Brigitte se simte bine și va merge în curând acasă.

„Chiar dacă cel care îmi este soț nu a fost lângă mine, deși am suferit o intervenție deosebit de grea, Domnul Isus m-a vegheat tot timpul și acum sunt bine”, a scris Brigitte Sfăt pe Instagram. Vedeta a fost dezamăgită de faptul că soțul ei nu a fost interesat de ea în această situație grea.

Brigitte și Florin Pastramă s-au despărțit

Brigitte Pastramă a luat decizia de a pune punct căsniciei cu Florin, după ce acesta a fost agresiv cu ea în repetate rânduri. Fosta soție a lui Ilie Năstase a explicat care sunt motivele pentru care a decis să se despartă.

„Sunt persoane care m-au deranjat enorm prin mocirla în care m-au târât în ultimii trei ani. Eu nu mai am bărbat, eu sunt singură. De când am luat decizia să-l am pe Florin lângă mine, am fost târâtă în foarte multe mizerii care nu mi-au aparținut. (…) Am fost de prea multe ori pusă la un loc cu persoane care nu au avut ce să caute lângă mine, în preajma mea. (…) Am decis să merg mai departe singură”, a declarat Brigitte Pastramă, pentru Antena Stars.



