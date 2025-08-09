Economii la cumpărături alimentare și carburant

Pe lângă prețurile mai mici la locuințe, țara le-a oferit economii considerabile la cumpărăturile alimentare și la carburant.

Cunoscuți pe rețelele sociale sub numele @freshstartsticks, membrii familiei și-au documentat călătoria pe TikTok și Instagram, împărtășind cu sute de mii de urmăritori motivele pentru care au cumpărat o casă în Bulgaria – precum și detalii despre uriașul proiect de renovare pe care urmează să îl înceapă.

„Am cumpărat o casă în Bulgaria cu mai puțin decât costă un abonament de tren în Marea Britanie, dar prețul este secundar în comparație cu motivele pentru care am luat această decizie”, a declarat mama familiei într-un videoclip vizionat de aproape 660.000 de ori. Ea nu a dezvăluit exact suma plătită pentru locuința cu trei dormitoare din mediul rural bulgăresc, iar prețul abonamentelor de tren din Marea Britanie variază. 

 
 @freshstartsticks Black Family left the UK and bought a house in Bulgaria… for less than a season train ticket 😳 Its not perfect, but its ours. Welcome to the beginning of our homesteading life 💚🇧🇬 #BlackFamilyUK #BoughtAHouse #EscapeTheUK #LifeAbroad #Homesteading #BulgariaLife #RenovationJourney #TikTokUK #FYP ♬ original sound - Freshstartsticks
De exemplu, un abonament de la Surbiton la Londra costă 3.264 de lire sterline, în timp ce ruta mai lungă, Colchester – Londra, ajunge la 6.700 de lire.

Provocările întâmpinate

Mama a recunoscut că familia a făcut „un risc enorm” alegând să își înceapă o viață nouă în Bulgaria, dar a spus că „își pierduseră energia” în Marea Britanie.

Ea a subliniat că au făcut multe cercetări înainte de a „ajunge în Bulgaria” și că țara „bifa toate criteriile”.

Dacă vremea însorită de vară și temperaturile ridicate au fost un punct forte, procesul complicat de obținere a vizei a fost mult mai puțin atractiv.

Mama, care își dorește să construiască un stil de viață sustenabil pentru familia sa, a explicat: „Primul lucru este că trebuie să te întorci în țara de origine pentru a depune cererea de viză.”

Familia a trebuit să decidă ce tip de viză li se potrivește, a mai spus ea.

De asemenea, a recunoscut că, atunci când au ajuns prima dată în Bulgaria, au căzut în „atât de multe capcane”.

„Agenții imobiliari ne arătau proprietăți dărăpănate, care nu ne interesau, pentru că nu voiam ceva în care nu se putea locui. În plus, taxele pentru obținerea vizei erau astronomice”, a povestit ea.

În loc să renunțe la visul lor, au hotărât „să facă totul singuri”.

Femeia a vorbit și despre proiectul de renovare

Într-un alt videoclip pe TikTok, mama a vorbit despre proiectul de renovare.

„Când am ajuns la casa din Bulgaria, a trebuit, la propriu, să ne croim drum până înăuntru”, a spus ea.

„Copacii ieșeau din pământ, se strecurau prin pereți și spărgeau dalele. Grădina era complet ascunsă sub o încurcătură sălbatică de vegetație.”

După ce și-au croit drum până la ușă, familia a pășit în interior „ca să descopere dacă au făcut o greșeală uriașă sau au început ceva extraordinar”.

Ea le-a oferit urmăritorilor un tur al casei țărănești, explicând că au găsit câte două paturi în fiecare cameră, inclusiv în bucătărie. Acest detaliu, spune ea, a convins-o că proprietatea fusese cândva locuită de mai multe generații, cu bunici, părinți și copii sub același acoperiș.

Familia a fost ușurată să afle că locuința era „solidă din punct de vedere structural”, dar și-a dat seama că are nevoie de reparații serioase. Având ca obiectiv transformarea „terenului sălbatic într-o gospodărie naturală și organică”, mama s-a arătat optimistă în privința proiectului.

Bulgaria este o țară care are foarte multe locuri deosebite pentru vizitat. Iată care sunt cele mai importante obiective turistice.

