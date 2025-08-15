Brutarii supraviețuiesc în cuptoare înăbușitoare

Brutarul Eid Ahmed pur și simplu nu poate scăpa de căldura notorie a Arabiei Saudite: face pâine lângă un cuptor înăbușitor timp de 13 ore pe zi, doar pentru a ieși afară în temperaturi de vară care pot depăși 45 de grade Celsius, conform France24.

„Afară e cald, dar înăuntru e ca focul”, a spus el, în timp ce îndesa o scândură plină cu lipii într-un cuptor mare cu lemne.

„Să stai aici, în fața focului, e ca un iad”, a adăugat el în timp ce clienții așteptau la umbră, în fața micii brutării din Riyadh.

În Arabia Saudită, unde climatul este extrem de arid, temperaturile de vară ating frecvent 50°C, iar acest val de căldură intensă lasă străzile aproape pustii în cea mai mare parte a zilei.

Arabia Saudită limitează munca în aer liber în perioadele de vârf de căldură, însă aceste reguli nu protejează angajații care lucrează în interior.

Ahmed explică: „Aici, lângă foc, sufăr de ambele părți”, fiind prins între cuptor și ușa brutăriei, care lasă să intre aerul fierbinte de afară.

În luna iunie, Human Rights Watch a îndemnat statele din Golf să îmbunătățească protecția oferită muncitorilor expuși la temperaturi extreme, calificând măsurile existente drept „inadecvate”.

Risc de epuizare termică și deshidratare

Karim Elgendy, expert al Institutului Carboun, avertizează că lucrătorii din interior sunt la fel de expuși riscurilor pentru sănătate ca cei care lucrează afară.

„Expunerea la lumina directă a soarelui la temperaturi de 40°C timp de o oră este comparabilă cu statul în fața unui cuptor la 200°C pentru o perioadă similară.”

Epuizarea termică și transpirația excesivă „pot duce la deshidratare severă, care pune presiune asupra organelor vitale”.

Muncă continuă pentru supraviețuire

Ahmed lucrează de la 11:00 până la miezul nopții și spune că „până la prânz, este complet epuizat”.

Nu poate merge după tura de lucru și trebuie „să se întindă cel puțin 30 de minute pentru a reveni la normal”.

Hani al-Duaisi, care administrează un restaurant cu pui la grătar, adaugă: „Chiar dacă pornești 10 aparate de aer condiționat, nu vei răci bucătăria”.

„Simt că oamenii de afară trăiesc într-o lume, iar noi trăim în alta”, a spus Duaisi.

„Lumea noastră de aici e un iad”, concluzionează el, în timp ce clienții așteaptă comenzile.

În întreg orașul, angajații din brutării, restaurante și spălătorii își desfășoară activitatea pe tot parcursul zilei în apropierea surselor intense de căldură din interior.

