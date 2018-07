Brutarul român Florin Morariu a înfruntat teroriștii înarmați cu cuțite care tăiau lumea pe stradă acum mai bine de un an, în iunie 2017, în timpul atacului din London Bridge. Florin era de serviciu la brutărie în acea seară și a luat două navete de pâine în mâini, când a văzut ce se întâmplă. A aruncat cu ele într-un individ care înjunghia oamenii pe stradă. Apoi a adăpostit peste 20 de persoane îngrozite în brutăria unde lucra în noaptea de 3 spre 4 iunie 2017.

Pentru curajul său, acum el va primi o distincție de la statul englez. Morariu va fi decorat cu distincția „The Queen’s Commendation for Bravery”. Chiar premierul Regatului Unit a inaintat propunerea către Regina Elizabeta a II-a, iar aceasta și-a dat acordul, relatează bzi.ro.

Cum s-a întâmplat totul

'Sambata seara m-am dus la munca pe la 19:40. Intre 22:00 si 23:00 lucram cu un coleg, un croat. Geamurile brutariei sunt mari si dau in strada. La un moment dat, am vazut agitatie pe strada, oamenii cadeau, fugeau. Am iesit afara si am intrebat ce se intampla. Doua brazilience mi-au spus ca lumea este taiata pe strada. M-am intors si am luat doua navete de paine si m-am dus pe o strada laturalnica unde am vazut ca un barbat este taiat cu cutitul de doua persoane. Am aruncat o naveta spre unul dintre atacatori, dar nu l-am nimerit. Am aruncat a doua naveta si l-am nimerit in cap pe unul dintre ei. Atunci, a venit Politia si mi-a spus sa plec, strigau «Go, go». Dupa aia am inceput sa filmez. Am tinut in brutarie mai multe persoane care treceau pe acolo. Dupa aia, a venit Politia si ne-a escortat spre London Bridge”, povestea Florin Morariu.