CocoRico a intrat în concordat preventiv

Deținătorul brandului de carne de pui CocoRico a intrat în concordat preventiv, o procedură juridică de restructurare, după ce a epuizat o parte semnificativă din resurse pentru a face față consecințelor unui atac cibernetic, potrivit Agro Inteligența.

Tribunalul Buzău a admis cererea depusă de societate pe 17 februarie. Măsura vine pe fondul unor pierderi de peste 210 milioane de lei raportate în perioada 2021-2024 și din cauza unor datorii care se apropie de un miliard, mai exact 976.569.766 de lei, la sfârșitul anului 2024. Problemele au fost amplificate în 2025 de un atac informatic major, care a afectat întregul lanț de producție integrată și complet automatizată.

Prin această măsură, compania Aaylex One din Buzău, unul dintre cei mai mari producători de carne de pasăre din România, beneficiază de suspendarea executărilor silite pentru patru luni, timp în care va încerca să își redreseze situația financiară. În acest interval, creditorii nu mai pot începe alte executări.

Principalul exportator de carne de pui din România

Compania controlată de omul de afaceri Bogdan Stanca are peste 2.000 de angajați, activează în nouă județe din țară și are o rețea de distribuție extinsă în peste 30 de țări. Bogdan Stanca este unul dintre cei mai importanți antreprenori din industria alimentară românească.

Societatea Aaylex One a fost înființată în decembrie 2021 prin fuziunea mai multor firme din grupul Aaylex și a devenit vehiculul principal al operațiunilor CocoRico. Cu o producție medie de 10 kg de carne pe secundă, Aaylex ONE este cel mai mare exportator de carne din România.

