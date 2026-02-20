Dinamica accidentului

Tragedia a avut loc în comuna Renca, în apropierea unei autostrăzi importante. Potrivit primelor date oferite de poliție, șoferul autocisternei – care aparținea companiei locale Gasco – a pierdut controlul volanului.

Vehiculul s-a răsturnat, iar impactul a declanșat o uriașă explozie.

Parchetul a deschis deja o anchetă oficială pentru a stabili circumstanțele exacte care au dus la producerea accidentului.

Bilanțul victimelor

Autoritățile au confirmat că explozia a făcut numeroase victime. Patru oameni și-au pierdut viața, printre cei decedați numărându-se și șoferul camionului.

De asemenea, alte17 persoane au fost rănite și au necesitat îngrijiri medicale.

Guvernatorul regiunii metropolitane Santiago, Claudio Orrego, a subliniat gravitatea situației din spitale, precizând că cinci dintre răniți se află în stare critică.

„Una dintre persoane are arsuri care îi acoperă 100% corpul, cu risc iminent pentru viața sa”, a declarat Orrego.

Unda de șoc a avariat zeci de mașini

Forța exploziei a fost uriașă, flăcările masive fiind surprinse în numeroase videoclipuri distribuite de martori pe rețelele de socializare.

Suflul deflagrației s-a resimțit pe o rază de până la 200 de metri, iar echipajele de pompieri au raportat că cel puțin 50 de autovehicule aflate în zonă au fost avariate.

Președintele țării, Gabriel Boric, a intervenit public cu precizări, menționând că resturile proiectate de explozie au lovit trei spații comerciale.

Din fericire, până în acest moment nu au fost raportate distrugeri structurale extinse la alte clădiri din vecinătate.

