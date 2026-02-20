Legumele cu cel mai ridicat nivel de pesticide

Conform raportului ANF, din cele 3.059 de probe de legume analizate în 2025, 2.122 de probe (69,4%) nu conțineau reziduuri de pesticide detectabile, iar 897 de probe (29,3%) aveau reziduuri sub limita maximă admisă (LMA). Cu toate acestea, 40 de probe (1,3%) au fost considerate neconforme, având niveluri de pesticide peste LMA.

Dintre aceste probe neconforme, pe primul loc se află tomatele, cu 23 de mostre depistate cu pesticide peste limită. Salata verde ocupă locul al doilea, cu 9 probe neconforme, urmată de leuștean, fasole păstăi și țelină cu frunze, fiecare cu câte 2 probe. Spanacul și mărarul au fost identificate cu câte o mostră neconformă.

Potrivit ANF, substanțele care au depășit limitele maxime admise în aceste probe includ acetamiprid, bifenazat, carbendazim, clofentezin, clorfenapir, etefon, dimetoat, dodine, dimoxistrobin, diflubenzuron, fenpropidin, formetanat, imidacloprid, iprovalicarb, linuron, ometoat și tiofanat-metil.

Reziduurile frecvente, sub limitele legale

Pe lângă probele neconforme, ANF a identificat și reziduuri de pesticide sub nivelul maxim admis în multe dintre probele analizate. Substanțele detectate cel mai frecvent în legume au fost azoxistrobin, difenoconazol, fludioxonil, boscalid, ciprodinil, clorantraniliprol, propamocarb, acetamiprid, cipermetrin, pendimetalin, deltametrin, fluopiram și flonicamid. Conform raportului, aceste reziduuri provin, în principal, din tratamentele cu fungicide, urmate de cele cu insecticide și erbicide.

Legumele fără reziduuri de pesticide, considerate sigure pentru consum

În urma controalelor, ANF a identificat și legume care nu conțineau deloc reziduuri de pesticide, fiind considerate sigure pentru consum. Dintre acestea, se numără: dovlecei, dovleci, fasole boabe, fasole verde, gulii, mazăre boabe, mazăre păstăi, morcovi, păstârnac, pătrunjel (frunze și rădăcină), porumb dulce, praz, ridichi, sfeclă roșie, țelină rădăcină, usturoi (verde și matur), varză și vinete.

Probele analizate în 2025

În total, ANF a analizat 4.092 de probe în cadrul controalelor oficiale desfășurate în 2025. Dintre acestea, 3.059 au fost probe de legume, 914 de fructe și 119 de cereale. Raportul ANF menționează, de asemenea, că o parte dintre probe au fost analizate la cererea producătorilor și comercianților, în scop de autocontrol.

Raportul ANF subliniază importanța continuării monitorizării stricte a producției agricole din România pentru a garanta siguranța alimentară și respectarea normelor europene privind utilizarea pesticidelor.

