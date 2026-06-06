Ce este Cadrul Financiar Multianual

Este vorba despre bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2028-2034, cunoscut sub numele de Cadrul Financiar Multianual (CFM). Deciziile luate acum vor influența investițiile în climă, sănătate, cercetare, agricultură, educație și cooperare internațională pentru următorii șapte ani.

CFM reprezintă planul financiar pe termen lung al Uniunii Europene. Spre deosebire de bugetele naționale, care sunt negociate anual, bugetul UE este stabilit o dată la șapte ani.

Acesta fixează limitele maxime de cheltuieli și stabilește prioritățile financiare ale blocului comunitar pentru întreaga perioadă. Odată adoptat, modificările sunt dificile, ceea ce face ca negocierile actuale să fie extrem de importante.

Majoritatea fondurilor sunt investite în programe europene, precum agricultura, cercetarea și protecția mediului. O parte mai mică finanțează însă proiecte internaționale prin Instrumentul pentru Europa Globală, care susține dezvoltarea, ajutorul umanitar, sănătatea, educația și reziliența climatică în diferite regiuni ale lumii.

De ce este atât de important acest buget

Potrivit susținătorilor unei finanțări mai ambițioase, provocările actuale nu mai pot fi rezolvate doar la nivel național. Schimbările climatice, conflictele, migrația și pandemiile au efecte globale și necesită răspunsuri coordonate.

Investițiile în combaterea schimbărilor climatice sunt prezentate nu doar ca o obligație morală, ci și ca o investiție în stabilitatea și prosperitatea Europei. Impactul fenomenelor climatice extreme poate genera deplasări de populație, tensiuni privind resursele și instabilitate regională.

În același timp, investițiile europene în dezvoltare produc și beneficii economice directe. Între 2020 și 2022, cele 24,2 miliarde de euro investite de UE în cooperarea pentru dezvoltare au generat aproximativ 24,4 miliarde de euro în noi oportunități de export pentru companiile europene.

Un moment decisiv pentru bugetul UE

Comisia Europeană și-a prezentat propunerea de buget în iulie 2025.

Un moment-cheie al negocierilor va avea loc pe 18 iunie 2026, când șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene, alături de președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene, se vor reuni la Bruxelles pentru a discuta direcția politică a viitorului CFM.

În centrul discuțiilor se află finanțarea Instrumentului pentru Europa Globală și modul în care vor fi distribuite resursele în următorii ani.

Ce solicită organizațiile societății civile

O coaliție formată din peste 100 de organizații, cunoscută sub numele de MFF Hub, a prezentat o serie de recomandări pentru viitorul buget european.

Menținerea finanțării pentru Instrumentul Europa Globală

Organizațiile consideră că păstrarea acestui instrument este esențială într-un context marcat de instabilitate geopolitică și de reducere a bugetelor de dezvoltare la nivel mondial.

De asemenea, acestea solicită consolidarea resurselor proprii ale Uniunii Europene, prin noi surse de venit care să permită finanțarea obiectivelor comune fără a pune presiune suplimentară asupra bugetelor naționale.

Stabilirea unor ținte clare pentru climă și dezvoltare

Coaliția propune ca peste 50% din fondurile Instrumentului Europa Globală să fie dedicate obiectivelor climatice și de mediu.

Din această sumă, 35% ar urma să fie alocată acțiunilor climatice, iar 15% protejării biodiversității.

În plus, cel puțin 20% din fonduri ar trebui să susțină dezvoltarea umană prin investiții în sănătate, educație, nutriție și protecție socială.

Organizațiile solicită și păstrarea obiectivului actual conform căruia 93% din finanțare trebuie să se încadreze în categoria Asistenței Oficiale pentru Dezvoltare (AOD), pentru a garanta că fondurile sunt utilizate pentru reducerea sărăciei și dezvoltare durabilă.

Sprijinirea parteneriatului cu Africa Subsahariană

Coaliția subliniază importanța strategică a Africii pentru viitorul Europei.

Regiunea găzduiește unele dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din lume și are o populație foarte tânără. În același timp, cooperarea cu statele africane este considerată importantă pentru combaterea schimbărilor climatice, securitatea alimentară, dezvoltarea economică și stabilitatea globală.

Ce rol au Germania și Franța

Germania și Franța sunt considerate actori-cheie în negocierile privind viitorul buget european.

Fiind cel mai mare stat membru al Uniunii Europene, Germania joacă adesea un rol decisiv în formarea majorităților necesare adoptării bugetului. Totuși, Berlinul a pledat pentru o utilizare mai eficientă a fondurilor existente și pentru o prioritizare mai strictă a cheltuielilor, invocând presiunile asupra finanțelor naționale.

Franța este, la rândul său, una dintre cele mai influente voci în negocierile bugetare și este încurajată de organizațiile societății civile să susțină investițiile în cooperare internațională și dezvoltare durabilă.

De ce următoarele săptămâni sunt decisive

Negocierile se desfășoară chiar acum, iar susținătorii unei finanțări mai consistente pentru climă, dezvoltare și cooperare internațională consideră că aceasta este perioada în care cetățenii și organizațiile pot influența cel mai mult deciziile politice.

Inițiative precum Centrul Financiar Multilateral (CFM) canalizează deja cererile societății civile, ale ONG-urilor și ale cetățenilor din întreaga Europă.

Odată adoptat, bugetul european va stabili direcția investițiilor Uniunii Europene până în 2034, ceea ce înseamnă că deciziile luate în prezent vor avea efecte pentru întreaga perioadă de șapte ani.

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