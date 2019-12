De Răzvan Mihalașcu,

Ministrul Educației și Cercetării a precizat, luni, în cadrul unei conferințe de presă, încetarea delegării atribuțiilor lui Ovidiu Badea în funcția de director al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură.

„Motivul acestei întâlniri cu dvs. este decizia pe care am luat-o referitor la încetarea delegării atribuțiilor de director general al Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură a domnului Ovidiu Badea. Vreau să vă anunț această decizie în urma numeroaselor petiții pe care le-am primit la Ministerul Educației, dar și din cauza unor semnale pe care le-am primit din partea presei.

Interimatul va fi preluat de domnul cercetător Ștefan Neagu, urmând ca, în cel mai scurt timp, să venim în fața opiniei publice cu o numire demnă de acest institut. Totodată, această decizie s-a concretizat și în urma controlului pe care l-am dispus la institut (…) în urma căruia s-a constatat, printre altele, că, la 31 noiembrie, la ultimul bilanț, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură a înregistrat o pierdere de 5,9 milioane de lei”, a declarat Monica Anisie, la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), conform Agerpres.ro.

Recomandări Copilul care a văzut, pe geamul de la baie, cum i-a fost ucis tatăl, în Revoluția de la Timișoara: „Am coborât plângând: tăticul meu, tăticul meu!”

Monica Anisie a precizat că este inadmisibil ca, la mai bine de un an de la finalizarea Inventarului Forestier Naţional (IFN), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură să nu poată face o evaluare a lemnului recoltat din pădurile României.

„Domnul director Badea, dacă nu a fost convins de corectitudinea datelor de la Departamentul IFN, trebuia ca, într-un an de zile, să vină cu o alternativă, cu date concrete care să fie prezentate opiniei publice. Consider că este inadmisibil ca, la mai bine de un an de la finalizarea IFN, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură să nu poată face o evaluare a valorii lemnului recoltat din pădurile României. Domnul Badea a contestat această cifră. Prin urmare, l-am întrebat care sunt măsurile concrete pe care le poate prezenta, dar nici până la această dată nu le-a prezentat. Ministerul Educaţiei nu va accepta ascunderea informaţiilor de interes public şi discreditarea unor profesionişti din sistem pentru că au refuzat să tacă”, a explicat ministrul Educației și Cercetării, conform sursei citate.

Recomandări Patru actori din „Las Fierbinți” trec de la PRO TV la TVR! Ce vedetă i-a convins

Ovidiu Badea, salariu mai mare decât al președintelui

În luna iulie, Ziarul Financiar scria că Ovidiu Badea încasează pentru anul 2019 suma de 1,94 milioane lei, unul dintre cele mai mari salarii din țară. Prin comparație, președintele Klaus Iohannis încasează un salariu de

133.879 lei pe an. Astfel, Badea câștigă de peste 10 ori mai mulți bani decât președintele României.

Potrivit Agerpres, Institutul Naţional de Cercetări-Dezvoltare şi Amenajări Silvice (INCDS) este responsabil pentru proiectarea şi punerea în aplicare a Inventarului Forestier Naţional (IFN), pentru efectuarea măsurătorilor de teren, prelucrarea şi analiza datelor din inventar şi publicarea rezultatelor obţinute. Instituția se află în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

În prezent, în România, suprafaţa forestieră este de 6,9 milioane de hectare, iar volumul de lemn pe picior se ridică la 2,2 miliarde de metri cubi. De asemenea, cantitatea de lemn recoltat din pădurile României se ridică la 38,6 milioane metri cubi, așa cum reiese din Inventarul Forestier Național – Ciclul III.

foto: Expresssud-est.ro

GSP.RO Becali s-a oferit să-i plătească tratamentul lui Ionuț Popa, grav bolnav! Nu s-a ținut de cuvânt. Ce s-a întâmplat

HOROSCOP Horoscop 18 decembrie 2019. Berbecii sunt preocupați de muncă