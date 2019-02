UPDATE ora 14.10 Parlamentarii au revenit din pauză şi au început din nou dezbaterile pe anexe.

UDMR, prin vocea preşedintelui Kelemen Hunor, a anunţat că va vota, vineri, proiectul de buget de stat e 2019, după ce amendamentele Uniunii au fost acceptate în plenul comun al celor două Camere.

După pauză, parlamentarii au votat un amendament al PMP, care era iniţial respins în comisie. Acesta prevede „finantarea obiectivului de investitii Complex sportiv de interes turistic în comuna Rodna, județul BistrițaNăsăud' cu suma de 5,360 mii lei” şi este semnat de deputatul Ionut Simionca.

Amendamentul a trecut cu o abţinere, 17 voturi contra şi 181 pentru. Florin Iordache, vicepreşedintele Camerei de la PSD, a venit la tribună şi a întrebat ce s-a votat, uin semn că amendamentul a fost adoptat din greşeală de majoritatea parlamentară.

UPDATE ora 13.00 Parlamentarii au luat o pauză de o oră. Între timp, au fost adoptate mai multe amendamente ale Puterii şi ale UDMR.



Amendamente ale Puterii

– Scăderea cu 13,18 milioane lei a bugetului Ministerului Transpoturilor, capitolul „Întreținerea infrastructurii rutiere', banii urmând să fie redirecționați către CJ Brașov. Amendament: deputații PSD Sorin Lazăr și Roxana Mânzatu.

– Alocarea a 23,5 milioane lei pentru realizarea documentației aferente construcției podului care să lege România de Republica Moldova (parte a obiectivului Autostrada Iași-Târgu Mureș). Amendament: deputatul PMP Petru Movilă, parlamentarii PSD Vasile Toma, Silviu Macovei, Camelia Gavrilă, Vasile Cîtea.

– Suplimentarea cu 2,5 milioane lei a sumei prevăzute pentru obiectivul Complex Sportiv Multiguncțional Stadionul Mic pentru Clubul Sportiv Școlar Sfântul Gheorghe, județul Covasna. Amendament: parlamentari UDMR.

– Scăderea cu 140 milioane lei a banilor alocați Autorității Electorale Permanente pentru finanțarea partidelor politice, banii urmând să ajungă la Ministerul Educației Naționale. Amendament: parlamentari PSD, în fruncte cu Liviu Dragnea.

– Majorarea cu 295 milioane lei a bugetului Ministerului Sănătății pentru programele Vitamina D, Panorama și Teste markeri tumorali. Banii s-au luat nu de la servicii, așa cum se vorbea inițial, ci de la Ministerul Finanțelor Publice. Amendament: Liviu Dragnea și grupurile PSD.

– Suplimentarea cu 230 milioane lei a Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (pentru programul Diabet juvenil). Banii au fost luați astfel: 150 milioane lei de la SRI, 50 milioane lei de la SPP și 30 milioane lei de la Ministerul Finanțelor Publice. Amendament: Liviu Dragnea și grupurile PSD.

– Majorarea cu 23,18 milioane lei (de la 150,18 la 173,37 milioane lei) a sumei alocate pentru lucrările la Aeroportul Internațional Brașov (13,18 milioane lei s-au luat de la Ministerul Transporturilor, 10 milioane lei din suma alocată județului Covasna). Amendament: parlamentari PSD și grupul UDMR.

– Majorarea cu 35,72 milioane lei a sumei alocate județului Bihor (pentru finanțarea programului județean de construcție bazine didactice de înot în orașele și municiipile județului). Amendament: grupul UDMR.

– Majorarea cu 118,48 milioane lei a sumei alocate pentru asistența medicală primară (medici de familie și cabinetele lor). Amendament: parlamentari UDMR, grupurile PSD și PNL.

– Majorarea cu 34.000 euro/lună a sumei alocate pentru sprijinirea așezămintelor religioase din afara granițelor (de la 261.200 euro/lună la 295.200 euro/lună). Amendamentul a fost formulat de parlamentarii PSD.

– Suplimentarea cu 21,56 milioane lei a fondurilor alocate Programului de realizare a sistemului național antigrindină. Amendamentul a fost formulat de parlamentarii PSD.

– Majorarea cu 14,57 milioane lei a bugetului Ministerului Agriculturii pentru retehnologizarea software și hardware a sistemului informatic integrat gestionat de APIA. Amendament: parlamentarii PSD.

Opoziţia nu are nicio şansă să îşi treacă amendamentele, în plen. Turcan: „Politica siglei de partid…!”

Aleşii vor să lucreze, joi, până la ora 22.00, pentru a finaliza votul pe articole, iar votul final, pe întreg proiectul de lege, să se dea vineri dimineaţă. La şedinţa de joi nu a mai venit ministrul Finanţelor Publice, acesta fiind reprezentat de secretarul de stat Daniela Pescaru, care a lucrat şi în comisiile de buget-finanţe.

Opoziţia şi-a susţinut amendamentele, respinse deja în comisii. Niciun amendament nu a fost adoptat. Sunt votate, în schimb, amendamentele admise ale PSD, ALDE şi ale UDMR.

Raluca Turcan a criticat politica majorităţii PSD-ALDE.

„Politica siglei de partid primează până și asupra interesului copiilor și profesorilor din România! Ne-au fost respinse astăzi amendamente esențiale pentru domeniul Educației, care ar fi oferit soluțiile potrivite la problemele care sufocă România: #analfabetismul, #abandonul școlar, lipsa de #competitivitate a absolvenților de școală pe piața muncii. Am propus, în plen, finanțarea cheltuielilor pentru Educație cu #5% din PIB pentru anul acesta și cu #6% pentru anul #2020, precum și alocarea a #1% din PIB pentru cheltuielile de cercetare și inovare. Am susținut, de asemenea, alocarea prioritară a resurselor pe 3 direcții: REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR, DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL, CADRE DIDACTICE CORECT REMUNERATE ȘI BINE PREGĂTITE”, a scris Turcan, pe Facebook, după respingerea amendamentelor.



Şi preşedintele Pro România, deputatul Victor Ponta, a declarat joi că „bugetul arată rău”, iar parlamentarii formaţiunii sale vor vota împotriva proiectului de lege.

„Bugetul arată rău şi din acest motiv o să votăm contra şi vreau să explic şi de ce. Au fost două amendamente ale Pro România, noi nu am făcut 1.500, 5.500, 7.000 de amendamente, noi am făcut două. Unul prevedea să nu mai dăm 100.000 de euro pentru partide în anul 2019, în condiţiile în care s-au îngheţat pensii, salarii. Am văzut, la început, că nu am avut succes deloc. Cei de la PSD – ALDE au fost contra, după care, au fost de acord, s-au cedat 140 de milioane, dar au mai rămas cu 270 de milioane de lei. 270 de milioane e prea mult pentru partidele politice şi poate că astăzi le mai vine mintea şi mai cedează prada asta de 270 de milioane”, a afirmat Ponta, la Parlament.

PMP: Puterea a respins toate cele 50 de amendamente care propuneau construcţia de creşe

Eugen Tomac, liderul PMP a susţinut, în plen, mai multe amendamente, la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, care prevedeau construcţia de creşe în zone defavorizate. Toate au fost respinse.

Până la prânz, deputaţii şi senatorii votaseră toate cele 72 de articole şi au început votul pe anexe, respectiv pe bugetele instituţiilor de stat.

Au fost adoptate, fără modificări, bugetele Administraţiei Prezidenţiale, a Senatului, Camerei Deputaţilor, ÎCCJ şi Consiliul Legislativ.

Proiectul adoptat cu întârziere de peste două luni de Executiv a primit raport cu aviz pozitiv din partea comisiilor reunite de buget-finanţe din Parlament, marţi noaptea. Puterea vrea ca dezbaterea în plen să se desfăşoare miercuri şi joi, până seara, urmând ca vineri în jurul prânzului să se dea votul final.

Importanţa Legii bugetului nu a reuşit să îi rupă pe deputaţi şi senatori de telefoanele mobile. În timp ce ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, prezenta principalele măsuri din bugetul pe 2019 şi nota chiar importanța acestor dezbateri, parlamentarii s-au ocupat cu altele. Au vorbit cu colegii, au râs, au glumit şi s-au uitat pe Facebook.

