Bursa din Sofia și economia reală reacționează pozitiv

Din iunie 2025, prețurile din toată Bulgaria sunt deja afișate în leva și în euro, în pregătirea momentului istoric.

Intrarea Bulgariei în zona euro nu este doar un pas simbolic, ci produce deja efecte vizibile.

Bursa din Sofia a fost printre primele care au simțit impactul deciziei, numărul investitorilor mici a crescut cu aproape 30%.

Analiștii văd în eliminarea riscului valutar un catalizator pentru creșterea evaluărilor, reducerea costurilor de finanțare și un potențial upgrade de rating suveran.

Bulgarii se întorc în țară

După ani de emigrație masivă, Bulgaria a înregistrat în 2025 un record al reîntoarcerilor: peste 60.000 de cetățeni s-au întors acasă, atrași de salarii mai mari și de stabilitatea economică promisă de adoptarea euro.

În același timp, autoritățile au emis peste 23.000 de permise de muncă pentru lucrători străini doar în prima jumătate a anului, iar estimările arată că cifra ar putea depăși 50.000 până la finalul lui 2025.

Turismul bulgăresc revine puternic

Pe litoralul sudic al Mării Negre, numărul turiștilor a crescut cu 15-20% față de sezonul anterior, potrivit datelor analizate de Profit.ro.

Relansarea turismului vine într-un moment-cheie, când adoptarea euro va facilita circulația capitalului și mobilitatea vizitatorilor.

„Bulgaria depinde, economic vorbind, de dezvoltarea turismului. Iar pentru turism este foarte bine că trecem la euro. Oamenii nu vor mai trebui să-și bată capul cu schimbul valutar. Pentru investitorii străini, e o măsură care aduce beneficii”, a spus Julia, 36 de ani, medic din Varna, pentru Libertatea.

Imobiliarele și investițiile externe ating cote-record

Piața imobiliară bulgară trece printr-un boom vizibil. Cererea crescută pentru apartamente din perioada comunistă a dus la creșterea prețurilor, deși Sofia rămâne semnificativ mai accesibilă decât capitalele din Vest.

Raportul preț/salariu este în continuare favorabil pentru cumpărători, iar diferența alimentează interesul investitorilor regionali.

În plan extern, investițiile grecești în Bulgaria au crescut cu peste 460% în 2025, pe fondul apropierii de zona euro.

Capitalul austriac și belgian rămâne totuși cel mai consistent, consolidând poziția Bulgariei ca nou hub economic balcanic.

Ce cred bulgarii despre trecerea la euro: între speranță și prudență

Un reportaj realizat de Libertatea în orașele Varna și Ruse, arată că bulgarii au păreri împărțite legate de trecerea la euro.

„Zic că merită încercat. Încercăm și vom vedea. Vor exista și schimbări în bine, și în rău”, spune Alexander, 21 de ani, marinar din Varna.

Stanislava, 39 de ani, din Ruse, crede că „problemele cu scumpirile le aveam și fără euro”, în timp ce Marina, 28 de ani, se teme că „oamenii cu venituri modeste vor fi foarte afectați”.

Profesorul de științe politice Nikolai, 52 de ani, are însă o viziune proeuropeană: „Cu toată propaganda Rusiei, mai bine să fim ancorați în Europa. Cursul leva e fixat de 25 de ani. O să fie mai ușor de călătorit, mai simplu pentru afaceri”.

În timp ce Bulgaria se pregătește să intre în zona euro, România nici nu a intrat în mecanismul ERM II. Comisia Europeană și BCE au confirmat în 2025 că România nu îndeplinește criteriile de convergență.